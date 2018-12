10 definiciones de Carlos Melconian sobre las elecciones, el sindicalismo y el futuro de la economía

El ex presidente del Banco Nación aseguró que una "agenda proempleo" debe incluir una reforma laboral "porque los más afectados son las pequeñas empresas, eso lo tienen que entender los sindicalistas"

El plan económico, la herencia kirchnerista recibida en 2015, G20, la necesidad de avanzar con el proyecto de reforma laboral y el impacto en la economía de la causa judicial denominada "Cuadernos de la corrupción K". Todos estos temas abordó ayer el ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian.

En el 12° aniversario de la revista Bank Magazine, el economista afirmó que "si los sindicalistas quieren seguir siéndolo, esta ley no puede continuar", con relación a la necesidad de generar más competitividad en una reforma laboral. A su vez, destacó que la tendencia electoral de los últimos años es votar "en contra de los populismos".

A continuación, los 10 principales conceptos de Melconian:

– "La herencia (kirchnerista) no fue resuelta, algunas cosas se hicieron de manera parcial, y el plan de emergencia del FMI no lo va a resolver".



– "No quedó nada del programa económico del 10 de diciembre de 2015, solo el tipo de cambio flotante".

– "Hablando del G20, el mayor activo de este presidente, no de Cancillería, es que se mete en el mundo como corresponde (…). Un crack el presidente con el rumbo, no hay ningún tipo que garantice el rumbo más allá de (Mauricio) Macri, pero es rumbo+gestión+macroeconomía".

– "En las elecciones del 2019, el Gobierno tiene un gran pasivo: la economía. Ya lo sabe (Jaime) Durán Barba aunque salga bien lo del fondo, porque es sin bonanza".

– "La competitividad por excelencia es lo tributario y lo laboral. Hay que explicarles a los sindicalistas que para poder seguir siendo sindicalista, para tener una agenda proempleo, esta ley laboral no puede continuar, no porque joda a los grandes, sino porque jode a los chicos. Eso necesita un acuerdo político y un acuerdo con la justicia".

– "La credibilidad fue un factor que se aprovechó a medias. En 2015 se abrió una ventana, pero se dilapidó, lo mismo en el 2017. Sin cambiar el rumbo, hay que saber que la credibilidad se dilapidó y hay que reganarla".

– "La sociedad argentina ha sido sabia. Excepto el 2011, por una recuperación internacional 2011/2012 espectacular, y la viudez (de la entonces presidenta Cristina Kirchner, por la muerte de Néstor Kirchner), en las últimas cinco elecciones votó en contra del populismo".

– "Hay que ir preparando un país donde el crecimiento de verdad, no de planilla de los CEO, ayude al ajuste".

– "La decisión de que caiga la obra pública es antes de los Cuadernos. Cuando veo que desde la política tenés que decir que 'se me cayó la PPP y la obra pública por los Cuadernos', no me jodan; puede afectar, pero es posterior. La PPP es por el riesgo país y la obra pública es el ajuste fiscal".

– "Quiero distinguir, respetuosamente, que si el año que viene hay una contracción de 2% del PBI y dos dígitos del desempleo y de inflación, no es una disrupción. Disrupción es cambiaria, bancaria o default".

Con información de www.infobae.com