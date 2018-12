En Rafaela cerró un supermercado, hay 5 despedidos

Con el final de noviembre pasado, llegó el final del supermercado Giro que estaba en la intersección de calle Las Heras y Constitución. Así lo confirmaron desde el Centro de Empleados de Comercio de nuestra ciudad. Ahora, la lucha es por conseguir que se pague la totalidad de la indemnización.

Juan Berca, Secretario General del CEC, en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), certificó el rumor que corría desde hacía algunos días. "El dueño decía que venía con dificultades para afrontar los incrementos y los salarios. Decidió cerrar el 30 de noviembre. Ante esta versión, lo que hicimos nosotros fue citarlo al Ministerio de Trabajo, para que clarifique la situación, porque por escrito, no había nada. Eran todas conversaciones verbales. Lo citamos el jueves y el viernes recibieron los telegramas", dijo.

"En el Ministerio de Trabajo ellos invocaron el cierre por razones ajenas a la empresa, citando a la situación económica. Nosotros procedimos a rechazar esta argumentación, porque eso los habilitaba a pagar el 50% de las indemnizaciones. Al hacerlo, le dábamos la posibilidad a los empleados a reclamar el 100% de la indemnización", dijo Berca y agregó: "acá lo importante es que cierra un negocio de 30 años y que quedan 5 trabajadores en la calle, que tienen que salir a buscar trabajo. No sé si habría algún trabajador 'en negro' o no formal"

"Lo bueno es que en la Delegación del Ministerio de Trabajo ellos vinieron con buena predisposición y aceptaron poner un piso del 70% de la indemnización. Ahora habrá que reunirse con los trabajadores para ver qué piensan a hacer: si van a aceptar la propuesta o van a reclamar el 100%. Por supuesto, nuestra posición es de asesoramiento será que traten de lograr por consenso el 100%. de la indemnización. Hay que resolverlo por el diálogo, porque si se judicializa, es más largo, más tedioso, más complicado. Y que tiene las de perder es el trabajador, porque no tiene las espaldas para aguantarlo y soportar no tener un ingreso económico", completó.

"Hace un par de años tuvimos el cierre de Lopez Caula. En los últimos tiempos, tuvimos casos de ventas, como el de Destéfanis. Ahora, tenemos este cierre", dijo Berca, quien indagó sobre la posibilidad de que se hagan cargo empresarios chinos del comercio. "Había versiones de este tipo. Pero el dueño dice que no, que lo único que hará será vender las estanterías, la mercadería, las heladeras y después pondrá el local para alquilarlo. Esa es la versión de él. En la calle se dicen otras cosas. El tiempo dirá que se instala ahí", indicó.

"Los supermercados más grandes tienen otra posibilidad para afrontar una crisis. Los más chicos es distinto, porque los pega muy fuerte las subas en los servicios. También los afecta la inflación, porque no tienen tanta reserva de mercadería. En todos los comercios pega la crisis, porque las ventas cayeron estrepitosamente como consecuencia de la caída del poder adquisitivo de la gente. Esperemos que las ventas navideñas hagan que repunten un poco", señaló.

TUVO UNA CLAUSURA

A finales de agosto de este año, la Agencia de Seguridad Alimentaria realizó la suspensión de actividades en el lugar y el personal municipal decomisó mercadería en mal estado, entre ellos carne que no disponía de la refrigeración correspondiente.

Fuente: La Opinión