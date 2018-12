El ex secretario de Seguridad criticó el reglamento de Patricia Bullrich. "No es aplicable porque va en contra del derecho", opinó

Al debate en torno al reglamento del uso de las armas de fuego en las fuerzas federales, que habilita a los efectivos a disparar sin dar la voz de alto y que generó el rechazo de Elisa Carrió, se sumó la voz de Sergio Berni, quien se desempeñó como secretario de Seguridad durante el kirchnerismo.

Para el ex funcionario, el protocolo que firmó Patricia Bullrich "no es aplicable porque va en contra del derecho". "La manera de cuidar a un efectivo de las fuerzas de seguridad es haciéndolo actuar bajo derecho. No puede ir en contra del espíritu de la Constitución ni de los tratados internacionales", explicó Berni.

Más allá de la perspectiva jurídica, el ex secretario de Seguridad dijo estar de acuerdo con que "hay que defender al ciudadano y a la autoridad" y remarcó que "el delincuente que sale a las calles está dispuesto a matar y por lo tanto es un peligro para la sociedad". "Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada", enunció.

"No es que coincido con Carrió", aclaró, dado que más temprano la diputada había pedido que la norma se tratara en el Congreso, y continuó: "Coincido con mis principios y con mi experiencia. No sé cuántos de los que están acá tuvieron la desgracia de matar o de dar la orden de abatir a un delincuente. Yo lo tuve que hacer bastantes veces y nunca tuve ningún problema. Porque siempre actué a derecho, el delincuente fue abatido y la víctima fue salvada".



Para Berni, el protocolo no plantea ninguna solución. "Son anuncios que se hacen y que no tienen ningún efecto. El Gobierno está perdiendo la posibilidad de tratar un tema importante con cuestiones de fondo, y no con anuncios que no llevan a nada".

Fuente: Infobae