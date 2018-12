"Rafaela Construye", un programa que engaña a la gente

Hay cosas que resultan inauditas y hasta se podría decir que son hechas para conseguir redito político y no para solucionarle los problemas a la gente.

Pensar en estos tiempos que se puede hacer una casa con $200.000 es lisa y llanamente no saber nada de costos constructivos, algo difícil de creer en la persona de Luis Castellano, que además es Arquitecto de profesión.

El programa "Rafaela Construye" está destinado a malgastar la plata y por sobre todo a frustarle los sueños y a "jugar" con las ilusiones de la gente en un tema tan sensible como lo es el de la vivienda propia.

Hay que ser más serios y trabajar con políticas reales en materia de vivienda, no es cuestión de prometer imposibles en pos de lograr un voto más , no se puede jugar con las ilusiones y los sueños de la gente.

" Rafaela Construye" puede ser un plan para que alguien haga una habitación nueva o un garage o termine el baño, pero de ninguna manera se puede decir que es un plan para cumplir el sueño de la casa propia, una mentira que cuando se habla de "la casa propia" no tiene perdón.

COMO SERÁ EL PROGRAMA:

Estará destinado a las familias que sean poseedoras de terrenos y/o viviendas en la ciudad de Rafaela y que por distintas razones no puedan iniciar la construcción y/o terminación de las mismas.

El costo de la construcción, la falta de financiación y los valores de los alquileres dificultan la posibilidad de tener la casa propia para muchos rafaelinos, aún teniendo un terreno propio. Con la implementación de Rafaela Construye se presenta la posibilidad de que familias trabajadoras que no se encontraban contempladas en ningún rango de beneficio puedan comprar materiales de forma financiada.

El crédito tiene un tope máximo de 200.000 pesos y hasta 48 cuotas como plazo para la devolución. Es importante destacar que el crédito no tiene tasa de interés. Lo que sí se analizará trimestralmente es el tema de la actualización de la cuota según el índice de la Cámara Argentina de la Construcción como consecuencia de la modificación de los precios, Es decir que la devolución no será en cuotas fijas, si no que van a variar en función del aumento del costo de la construcción.