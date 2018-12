Encuesta exclusiva: Castellano gana por 11 puntos, pero pierde por 12

Una encuesta que R24N encargó en forma exclusiva plantea un escenario político complejo para las próximas elecciones rafaelinas, con muchas sorpresas y una lucha por ahora encarnizada entre un Cambiemos que llega de una victoria aplastante y un PJ que viene trabajando fuerte para continuar manejando los destinos de los rafaelinos.

La encuesta incluyó 3.000 casos relevados entre el 1 y el 29 de Noviembre. Se presenta con un margen de error de +/- 1,8%. Estos fueron los resultados y algunas de sus conclusiones:

Intención de voto

Las cifras electorales. El escenario electoral presenta varias sorpresas, con Castellano como el candidato a Intendente con mayor intención de voto, logrando contener la hemorragia post electoral, seguido por la figura de las elecciones de medio término, Leonardo Viotti, unos 11 puntos debajo del titular del DEM.

Como distintivo, y aun cuando el Presidente del Concejo, Lalo Bonino, ya dijo que no irá por la Intendencia, Kolaham lo mide para este cargo y sigue siendo uno de los amarillos que mejor se posiciona, con un 15% de intención de voto,

La novedad está puesta en Mauricio Basso, que aun con un bajo nivel de conocimiento arrastra mayor intención de voto que el principal candidato del Socialismo Fernando Muriel, y no muy lejos de un candidato ya consolidado como Bonino.

Medidos por separado, Luis Castellano parece ser el candidato más fuerte, pero combinadas las fuerzas de Cambiemos aventajan por una diferencia de 12 puntos al Intendente, que deberá dejar de esquivar el bulto, trabajar aun más arduamente y apuntar todas sus "armas" al problema más grave que afronta la ciudad, la inseguridad. Por ahora las obras parecen sumar mucho pero no alcanzar.







Imágenes y nivel de conocimiento

De a las imágenes de los dirigentes. En este punto, se ve una paridad técnica entre Bonino y Castellano: 39 a 61 y 37 a 63 respectivamente.

A pesar de haber pasado por una serie de pequeños percances políticos luego de polémicas afirmaciones y decisiones controvertidas, la gente sigue teniendo a Leonardo Viotti en alta estima. El radical conserva un 44% de imagen positiva, con una imagen negativa del 56%.

Mauricio Basso se posiciona como el candidato con mayor posibilidad de crecimiento. El Director de Planificación Estratégica y Coordinación territorial en la Región Centro para País Digital (Ministerio de Modernización), guarda un alto grado de imagen positiva combinado a un bajo nivel de conocimiento. Todo está por hacerse a nivel electoral para Basso, que ya comenzó a trabajar en su campaña.

Respecto a Fernando Muriel, su cargo de Coordinador del Nodo Región 2, no rinde por ahora los frutos que él esperaba. Si bien en el ámbito de la política Muriel no es una cara extraña, siempre ha ocupado cargos con un grado de exposición no muy altos, por lo que deberá apuntar a una buena campaña para lograr los niveles de conocimiento que lo posicionen a la altura de los principales candidatos. Medios seguramente no le faltarán.











Faltan aproximadamente 6 meses para las elecciones, pero la carrera, si bien no largó oficialmente, ya comenzó a correrse. Las vacaciones no serán tales para aquellos que aspiren a ocupar el máximo cargo a nivel municipal, a quienes seguramente se verá caminar las calles de la ciudad bajo el abrazador sol de verano.

*Martín SILVA es titular de la consultora KOLAHAM