Cristina Kirchner volvió a recusar al juez Bonadio, esta vez en la causa por los documentos históricos hallados en su casa

El tema iba a ser analizado por el camarista Martín Irurzun, sobre quien también pesa un pedido de apartamiento de la ex mandataria

Cristina Kirchner no cesa en su búsqueda de apartar al juez Claudio Bonadio de las causas en su contra. Ya lo llamó "juez pistolero" y lo denunció por una persecución en su contra, pero hasta ahora los argumentos de la ex presidente no han logrado que los superiores del magistrado lo aparten de las causas en las que interviene.

Ahora, la ex mandataria volvió a pedir la recusación de Bonadio. Es en una de las causas que se abrió tras los allanamientos en su casa de El Calafate, y que justamente había caído en manos del juez que ya la procesó en las causas Dólar Futuro, Los Sauces, Memorándum con Irán y Cuadernos de la Corrupción.

Lo curioso es que la presentación debía ser analizada por el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, pero la ex presidente también lo recusó, revelaron fuentes judiciales a Infobae.

Precisamente, en el marco de la causa de las anotaciones del chofer Oscar Centeno, Bonadio había ordenado allanamientos en las propiedades de la ex presidente. Y al llegar a la residencia de El Calafate se encontró con papeles relacionados a escuchas telefónicas y de inteligencia, con un bastón parecido a los presidenciales y con documentos presuntamente históricos: una carta de José de San Martín a su amigo chileno Bernardo O'Higgins y el prontuario policial–con anotaciones de 1906 a 1910- del ex presidente de la Nación Hipólito Yrigoyen.

Bonadio extrajo testimonios y mandó a sorteo para que se investiguen estos tres hallazgos en tres causas simultáneas. Pero una de ellas, la de los documentos históricos, cayó en su juzgado. Con el impulso fiscal, el juez comenzó a avanzar, pero la defensa de la ex jefa de Estado reclamó su recusación.

Según pudo saber Infobae, la defensa insistió en las últimas horas en cuestionar la imparcialidad del juez. También reflotó las denuncias que la senadora hizo contra el magistrado: la contradenuncia de la causa dólar futuro, la acusación en la que sostuvo que el juez le habría entregado pruebas de la causa Hotesur a la entonces diputada Margarita Stolbizer para abrir la causa Los Sauces y una denuncia promovida en el Consejo de la Magistratura en su contra.

Cuando le tocó contestar, Bonadio rechazó la recusación. Dijo que todas estas acusaciones fueron archivadas o desestimadas. El tema está en manos de la Sala II de la Cámara Federal, que deberá resolver si Bonadio puede investigar a la senadora por estos presuntos delitos.

Por ello, el juez Martín Irurzun estaba por escuchar los planteos de la defensa en una audiencia esta semana. Pero la defensa también decidió recusar al camarista. Le adjudica su intervención en la causa de Dolar Futuro y una denuncia que ella motorizó por la difusión de las escuchas en las que hablaba con su ex secretario privado Oscar Parrilli, ocurridas en 2016.

La ex jefa de Estado denunció a todos los funcionarios judiciales y de la Oficina de Escuchas de la Corte (Direccion de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado) que está a cargo de Irurzun.

Ahora, Irurzun contestará si acepta la recusación y el tema pasará a ser analizado por otro colega de la Cámara Federal, aún no designado. Una vez que esa cuestión quede zanjada, se definirá qué pasa con Bonadio y la continuidad en el expediente por lo que se encontró en El Calafate, señalaron las fuentes consultadas.

