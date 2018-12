El vergonzoso descuido de Kim Kardashian en la alfombra roja que la dejó demasiado “expuesta”

Kim Kardashian siempre suele ser el centro de todas las miradas y esta vez no fue la excepción. La estrella de televisión Kim Kardashian desfiló por la alfombra roja en Nueva York con a su esposo Kanye West. Sin embargo las cosas no salieron como se esperaba: una falla en su vestuario provocó que quede exhibida una parte íntima de su cuerpo.



El hecho fue en el debut en Broadway del musical de la cantante Cher, de quien es gran admiradora. Kim Kardashian arribó con un vestido plateado que resaltaba sus famosas curvas pero la tela no pudo contener sus atributos frontales.

La ropa de la estrella del reality show “Keeping up with the Kardashians” no tenía escote ni mangas, por lo que en una simple distracción mostró una parte del costado de un seno. Todo esto ante los flashes de las cámaras.

La diosa trató de mantener la postura y se acomodó la ropa mientras entraba al teatro. Todos pudieron ver que no llevaba prenda íntima para cuidar sus senos .

Todos los presentes quedaron impactados con los sucedido, aunque ya están acostumbrados a ver mucha piel de Kim Kardashian. No obstante, hace poco compartió una foto donde su largo cabello era lo único que cubría su pecho.