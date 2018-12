Castellano le pegó muy duro al Gobernador por la inseguridad

Convocada por el Gobierno de Santa Fe, se realizó en la jornada de ayer, en la localidad de Santa Clara de Saguier, una reunión entre representantes del Area Metropolitana Rafaela, concejales de la ciudad y autoridades provinciales. El encuentro se llevó a cabo en el Salón de Cáritas y la puesta en común, coordinada por el Nodo Rafaela, tenía como objetivo tratar de encontrar una salida al grave problema de inseguridad que vive todo el departamento Castellanos. Y se acordó replicar reuniones en las cuatro microregiones del Area Metropolitana para facilitar el diseño de soluciones específicas.

Por parte del Ministerio de Seguridad, en representación del ministro Maximiliano Pullaro, participaron el secretario de Seguridad Pública, comandante Omar Pereira y el secretario de Coordinación del Gabinete del Ministerio de Seguridad Pablo Cococcioni, en tanto que también se sumó el coordinador del Nodo Rafaela, Fernando Muriel y cerca de treinta presidentes comunales e intendentes del departamento junto a legisladores provinciales.

El intendente de Rafaela Luis Castellano participó de esta instancia junto a los concejales rafaelinos Raúl Bonino, Jorge Muriel, Evangelina Garrappa, Lisandro Mársico y Alejandra Sagardoy. También se sumaron el intendente de Sunchales, Gonzalo Toselli y los legisladores provinciales Alcides Calvo y Omar Martínez.

Los funcionarios del Ministerio explicaron cómo se está trabajando en la región, como funciona el Plan Vínculos y el programa de refacción de comisarías a los que algunas localidades no habían adherido, se indicó oficialmente.

CRUCES

Durante la reunión, la mayoría de los expositores de ciudades y comunas puso al desnudo el crecimiento de los delitos en sus distintos grados que, a esta altura, se presenta como algo más que una preocupación a la que no se le encuentra respuesta.

Los referentes de comunas y municipios expusieron ante los representantes de la provincia, y en especial del Nodo, la desprotección en la que se encuentran muchos pueblos y ciudades con falta de elementos, de recursos humanos y una marcada inacción de las autoridades provinciales a la hora de brindar una respuesta ayudando a combatir el delito dentro del territorio.

En medio de tanto reclamo fundado, los representantes provinciales parecen tener como único argumento el de justificar la creciente ola delictiva que se produce en toda la región culpando a los propios intendentes y presidentes comunales; incluso llevando el argumento a que los malvivientes son naturales de cada comunidad y, como tal, las respectivas autoridades locales deberían hacerse cargo por ello.

LIDERAR

Uno de los referentes en el encuentro desarrollado en Santa Clara de Saguier fue el intendente Luis Castellano -presidente del Area Metropolitana- quien declaró que “yo vine con la expectativa de llevarme algo; creo que si la convocatoria se dio y estamos todos los jefes municipales y comunales acá es porque el problema existe, es grave, porque la situación es difícil, porque la delincuencia no distingue partido político. La gente no solo no distingue el partido político sino que no distingue qué es de la Justicia, qué del Ejecutivo, qué de los concejales; creo que pierde la política, perdemos todos”.

“Las soluciones no aparecen y la gente no anda con la Constitución debajo del brazo para saber a quién le corresponde cada cosa. Me parece que hay que tener una actitud de madurez, de humildad, de buena voluntad, de poner todo lo que tenemos que poner cada uno para darle solución a la gente porque lamentablemente, si estamos todos acá es porque las soluciones no llegan”, señaló Castellano.

DESESPERANTE

Asimismo, el Intendente remarcó que: “el problema es que a la gente le roban, la matan, la gente tiene miedo. Es desesperante la situación y yo no quiero poner la responsabilidad completa en el Ejecutivo Provincial; es cierto que tenemos responsabilidad los gobiernos locales, la justicia, es cierto que los delincuentes entran por un lado y salen por el otro pero hace falta un plan de acción que nosotros no podemos liderar desde nuestras localidades. Ese plan de acción lo tiene que liderar el Gobernador, no hay otra persona para hacerlo, ni siquiera los legisladores”.

“Si necesitamos la fuerza de todos los municipios y comunas para hablar con los fiscales, con el Presidente de la Suprema Corte Suprema de Justicia de la Provincia, ahí vamos a estar. Pero necesitamos un plan de liderazgo sino no lo solucionamos. Queremos ayudar para encontrar un paliativo. Si hay que hablar con los fiscales, con los jueces, vamos. Vayamos a hablar donde haya que hablar”, concluyó el mandatario.

Por su parte, el sunchalense Toselli consideró que "la reunión fue oportuna, bien organizada y bien coordinada, el lugar de la reunión me pareció bien porque se sacó de Rafaela, hubo un protagonismo compartido entre los distintos presidentes comunales e intendentes y se expusieron algunos inconvenientes, que son reales, relacionados a la policía, aunque no pasó a mayores el nivel de reclamos y quejas excepto por parte del senador y del intendente de Rafaela".

"No fueron mayores las críticas", afirmó Toselli más allá que la semana pasada Sunchales fue centro de una protesta de vecinos por la inseguridad. Y elogió el acuerdo para celebrar reuniones entre funcionarios del Ministerio de Seguridad con autoridades de municipios y regiones de cuatro microregiones. "Si pusieron fecha para la semana que viene, esto está muy bien", finalizó el intendente sunchalense.

