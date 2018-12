Citan a indagatoria a la procuradora del Tesoro de Cristina Kirchner por el robo de un disco rígido con información sensible

Cuando dejó su sillón en la Procuración del Tesoro, Angelina Abbona decidió llevarse a su casa el disco rígido de su computadora. Ante el primer reclamo formal, argumentó que necesitaba hacer un back up y entregó otro disco rígido. Su sucesor en el cargo, Carlos Balbin, llevó el caso a la Justicia para que se investigue si fue parte de una maniobra para borrar mails con información privilegiada. Ahora, según pudo saber Infobae en fuentes judiciales, el juez federal Sebastian Casanello llamó a indagatoria a la ex funcionaria, cercana a Cristina Kirchner y al ex secretario legal y técnico Carlos Zannini. También fue citado el ex sub procurador del Tesoro, Javier Pargament, ligado a las Madres de Plaza de Mayo.

Aunque se trataba de un hurto, el faltante del disco rígido generó una denuncia penal porque Abbona recibía información privilegiada sobre las transferencias millonarias de Lázaro Báez y otras personas ligadas a los Kirchner en Estados Unidos. Los datos provenían de una acción judicial que inició el fondo de Paul Singer para rastrear el dinero del empresario patagónico y del Estado argentino.

El estudio contratado por el gobierno argentino en Nueva York, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, mandaba los avances de la causa y archivos con toda la documentación. En la Procuración del Tesoro los únicos que los recibían eran Abbona y el ex subprocurador Horacio Diez.

Durante la investigación se comprobó que Abbona se llevó un disco rígido que estaba identificado con la marca Coradir y con un código de barras. Cinco meses después del cambio de gobierno, entregó un disco Hitachi, distinto al original.

"La ex procuradora Abbona, entrego un disco rígido que NO ERA EL ORIGINAL de la computadora que disponía en la Procuración del Tesoro de la Nación. Este hecho revela categóricamente que, el disco original SUSTRAIDO con información de suma importancia para el Estado Nacional CONTINUA EN SU PODER, habiendo OCULTADO la información contenida en el mismo, ALTERANDO y/o DESTRUYENDO la misma en provecho suyo o de terceros", dice la denuncia impulsada por el abogado Oscar Ruiz en representación de la Procuración del Tesoro.

En el caso de Javier Pargament, un empleado de la Procuración, Matías Muscillo, declaró en el expediente que el ex sub procurador, ligado a las Madres de Plaza de Mayo, pidió sacar el disco rígido de su computadora días antes del cambio de gobierno y aportó otro de la marca "Western Digital Blue".

Cuando le pidieron el original, de la marca Toshiba, lo entregó pero ya había modificado su contenido, como luego probó una pericia.

La causa judicial por los discos rígidos comenzó a tramitar en el juzgado federal 7, pero finalmente pasó por conexidad al juzgado de Casanello ya que este juez investiga el supuesto ocultamiento de los mails.

El sucesor de Abbona, Carlos Balbín, logró recuperar los mails y los archivos que generaron al menos siete bancos en Estados Unidos y se los aportó a la Justicia. Pero la ex procuradora todavía tiene que dar explicaciones. Casanello la espera el próximo 18 de diciembre.

Abbona acompañó a los Kirchner desde sus comienzo en Santa Cruz. De profesión abogada, la mendocina ya trabajaba en la municipalidad de Río Gallegos cuando Néstor fue electo intendente en 1987.

Desde que abandonó la Procuración del Tesoro no para de sumar malas noticias en Comodoro Py. A fines de 2016, el juez federal Luis Rodríguez la procesó porque no denunciar e impulsar acciones penales contra Marsans, el grupo privado que gestionó Aerolíneas Argentinas. Luego, el juez Sergio Torres la mandó a juicio por redactar un escrito para defender a la ex presidente Cristina Kirchner en la causa en la que está acusada de encubrir el atentado a la AMIA a través de la firma del memorándum con Irán.

