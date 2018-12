Castellano le tendría que preguntar a Perotti por que Rafaela es insegura

Parece que el Intendente se olvida de algunas cosas. Hay que recordarle a Castellano que en Rafaela se hablan muchas cosas sobre quién es el responsable de la seguridad, y cuando el río suena....

Sería muy bueno que Castellano hable con Perotti, quizá él le pueda decir por que Rafaela se volvió tan insegura, también le podrá contar por que hay mitos populares que lo involucran a su socio y amigo Omar Perotti.

Rafaela es insegura por muchas razones, pero fundamentalmente por que durante casi treinta años no se hizo nada para prevenir el delito, o mejor dicho, se hizo todo lo contrario de lo que se tiene que hacer.

Rafaela es insegura por que el Sr Intendente, como un juego de niños, se le ocurrió seguirle la corriente a otro imberbe como lo es el Ministro Pullaro, que se puso a jugar al detective y ni siquiera midió las consecuencias de tan estúpido juego.

Rafaela es insegura por hay una alarmante incapacidad de quienes le tiene que dar respuestas a la sociedad.

Rafaela va a seguir siendo insegura mientras no existan políticas serias y se dejen de lado protagonismos personales y los que tienen la responsabilidad de gobernar, lo hagan como corresponde, sin poner la política por delante y pensando en el bienestar de la gente.

Es hora de reclamar responsabilidad y pericia, es hora de darle a los vecinos lo que estos se merecen.

Rafaela tiene que ser segura y lo va a ser el día que los advenedizos e incapaces den un paso al costado

EL PARTE DE PRENSA MUNICIPAL

Este martes, en el Salón de Cáritas de la comuna de Santa Clara de Saguier, se realizó una reunión de seguridad en el marco del Área Metropolitana.

El intendente Luis Castellano participó de esta instancia a la que asistieron autoridades provinciales entre ellos el secretario de Seguridad de Santa Fe, Omar Pereyra; el senador departamental Alcides Calvo; intendentes y presidentes comunales; y los concejales rafaelinos Raúl Bonino, Jorge Muriel, Evangelina Garrappa, Lisandro Mársico y Alejandra Sagardoy.

Una vez finalizada la reunión y al ser consultado por la prensa, el mandatario rafaelino evaluó: "Nos vamos con sabor a poco porque las respuestas concretas hoy no estuvieron. Uno se cansa bastante de venir a reuniones y no encontrar respuestas concretas. Lo que no implica que no sigamos. Los brazos no los vamos a bajar nunca".

Más allá de los resultados, contó que "pudimos lograr que la gente del Ministerio de Seguridad arme reuniones periódicas en la región. Una se va a realizar el 12 de diciembre en Sunchales y el 19 en Rafaela para volver a pedirle lo que siempre le venimos pidiendo, todo lo que hace falta en la ciudad".

"Hay un compromiso que ha tomado el gobierno de la provincia en vincular a la Justicia y ojalá lo pueda hacer. Yo creo que el único que puede liderar este proceso es el Gobernador. Sin plan de trabajo y sin liderazgo fuerte por parte del Gobernador esto no se soluciona", reflexionó Castellano.

Y enfatizó esta idea declarando que "acá hay un problema de fondo y es un problema grave que tienen todos los santafesinos. El único que puede liderar ese proceso es el Gobernador. Espero que se tomen las riendas del tema, que haya un programa de trabajo serio y que las soluciones lleguen por quienes tiene que llegar que es el gobierno de la provincia".



Reconocer el fracaso

El presidente del Concejo Municipal, Raúl Bonino, también estuvo presente. El edil expresó que "uno viene a estas reuniones con pocas expectativas y seguimos trabajando para generar algunas. Hoy son pocas. Nos llevamos como decía el Intendente, alguna promesa en ese sentido, lamentablemente vemos poco, que sigue existiendo el problema de no reconocer el fracaso de la política en materia de seguridad que se viene llevando adelante".

"Más allá de eso sabemos que quien gobierna la provincia es el Frente Progresista Cívico y Social y son los que tienen que encabezar este proceso. Sin embargo, vemos claramente que desde sectores hay una cuestión política en donde se trata de cargar las tintas de las responsabilidades sobre las localidades y no asumir la responsabilidad que se tiene", analizó.

"Nosotros creemos que el trabajo tiene que venir por parte de la provincia buscando una solución y sabiendo que tenemos graves problemas con la policía y cuál es la vinculación que tiene con el narcomenudeo, el juego clandestino, cómo se financia el tema de la fuerza, pero generando el compromiso que tiene que venir de parte de la Justicia", señaló.

Además, dijo que "obviamente el tema que se habló son las modificaciones propuestas en materia legislativa porque hoy sabemos que hay muchos jueces y fiscales que dicen que se atienen a la Ley, bueno entonces hay que modificar las leyes".



Una política de Estado

El senador departamental Alcides Calvo también manifestó su opinión respecto a la reunión: "Creo que la provincia y en este caso, el Gobernador y el Ministro de Seguridad, lo tienen que tomar como una política de Estado y no hay que minimizar el problema del Departamento Castellanos por la situación y el escenario que hoy se está planteando".

"Es positivo que se sume a la Justicia pero que se fijen próximas reuniones por regiones donde allí la gente del Ministerio de Seguridad pueda tener contacto directo con todas las problemáticas", finalizó.



Declaración de Castellano

El Intendente de Rafaela declaró que "yo vine con la expectativa de llevarme algo; creo que si la convocatoria se dio y estamos todos los jefes municipales y comunales acá es porque el problema existe, es grave, porque la situación es difícil, porque la delincuencia no distingue partido político. La gente no solo no distingue el partido político sino que no distingue qué es de la Justicia, el Ejecutivo, los concejales; creo que pierde la política, perdemos todos".

"Las soluciones no aparecen y la gente no anda con la Constitución debajo del brazo para saber a quién le corresponde cada cosa. Me parece que hay que tener una actitud de madurez, de humildad, de buena voluntad, de poner todo lo que tenemos que poner cada uno para darle solución a la gente porque lamentablemente, si estamos todos acá es porque las soluciones no llegan", señaló.

Asimismo, remarcó: "El problema es que a la gente le roban, la matan, la gente tiene miedo. Es desesperante la situación y yo no quiero poner la responsabilidad completa en el Ejecutivo Provincial; es cierto que tenemos responsabilidad los gobiernos locales, la justicia (mucha responsabilidad la justicia), es cierto que los delincuentes entran por un lado y salen por el otro pero hace falta un plan de acción que nosotros no podemos liderar desde nuestras localidades. Ese plan de acción lo tiene que liderar el Gobernador, no hay otra persona para hacerlo, ni siquiera los legisladores".

"Si necesitamos la fuerza de todos los municipios y comunas para hablar con los fiscales, con el Presidente de la Suprema Corte Suprema de Justicia de la Provincia, ahí vamos a estar. Pero necesitamos un plan de liderazgo sino no lo solucionamos. Queremos ayudar para encontrar un paliativo. Si hay que hablar con los fiscales, con los jueces, vamos. Vayamos a hablar donde haya que hablar", concluyó Luis Castellano.