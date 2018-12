"Lalo" Bonino seguirá siendo Presidente del Concejo

Entre los Concejales de la oposición hay un consenso casi absoluto para que "Lalo" siga siendo Presidente del Concejo. Su gestión, salvo el famoso desliz involuntario y ya aclarado, es impecable y se merece la continuidad.

Hoy en el Concejo no se vislumbra alguien que esté en condiciones de reemplazarlo, el cargo no es menor y todo el trabajo de "Lalo" fue, inclusive, resaltado por sus propios pares.

Por otra parte Bonino ya manifestó su intención de no pelear por la intendencia, por lo cual todo su trabajo se va a centrar en jerarquizar aun más al Concejo.

No obstante no hay que cerrarle las puertas a la posibilidad de Bonino Intendente 2019, en su fuero más intimo siempre está esa idea y las vacaciones de verano serán fundamentales al respecto, las encuestas no lo ubican para nada mal y en política ya se sabe, todo puede pasar y los meses que faltan para las PASO en nuestro país son una eternidad

Por ahora podemos asegurar que Bonino seguirá siendo Presidente del Concejo, Viotti ya manifestó su aprobación, Menossi también, las "chicas" del Pro otro tanto y solamente está en duda Alejandra Sagardoy, quién tenía serias intenciones de ocupar ese lugar, pero la falta de apoyo de Viotti fue determinante para dejar de lado esa idea, ¿se abre una grieta con Viotti?.

Volviendo a las autoridades a renovar, el objetivo es mantener los restantes cargos como están hasta el presente: las vicepresidencias 1º a cargo de Jorge Muriel y la 2º en manos de Lisandro Mársico. En tanto, Franco Bertolín tiene casi asegurado el lugar de secretario y en el seno de Cambiemos quieren que Claudia Galdinal siga como pro-secretaria, esta última podría seguir o ser la puerta para un posible recambio.

A esta altura son todas conjeturas que se dilucidarán en los próximos días, específicamente en la sesión extraordinaria del próximo lunes 10 de diciembre a partir de las 8:30 horas cuando se conozca la verdad sobre la mesa.