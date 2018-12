Preocupante revelación sobre la salud de Camilo Sesto: “Parece un muñeco…”

Según Lourdes Ornella, la ex de Camilo Sesto, el cantante “es un muñeco” y está muy preocupada por su situación ya que según ella, “no tiene voluntad”.

Hace unos días Camilo Sesto era noticia cuando presentó su disco sin hablar con la prensa, y ahora vuelve a serlo tras las declaraciones de la madre de su hijo.

Según Lourdes Ornella, el cantante “es un muñeco”, y está muy preocupada por la situación en la que vive Camilo Sesto ya que según ella, “no tiene voluntad”. Además Lourdes cree que vive manejado por personas de su entorno que le tienen abducido.

En agosto pasado, la prensa se ocupó de un problema de salud de Camilo Sesto, pero le restó importancia. Así lo cubría un medio español.

Aparentemente recuperado de sus dolencias, Camilo apareció en público hace unos días alpresentar su nuevo disco, pero no habló con la prensa. Sí se mostró un poco más conversador en Alcoy, donde el ayuntamiento le ha puesto su nombre a una calle.

Visiblemente emocionado, el cantante apenas hizo declaraciones a la prensa. Y, según la madre de su hijo Camilo Blanes, se debe a que alguien de su entorno no maneja.

“Es imposible llegar a Camilo, pero no de ahora, de hace muchos años. Hay muchos filtros, si llamas te cuelgan y a él le llega la información totalmente deformada por los intereses de esa persona, en especial de una sola persona. La información a Camilo le llegará como a esta persona le interese. No dejarme a mí nunca en buen lugar. Todo, hasta lo que se come, en esa casa lo decide “ese señor, tiene todo el poder”, contó sobre Camilo Sesto,que tiene una calle con su nombre en Alcoy.



“Se están burlando de mí y de mi hijo y aprovechándose de Camilo. Él está muy mal, parece un muñeco en las manos de estos tipos, ya no tiene voluntad”, apostilló la madre de Camilo Blanes, que también intentó probar suerte en le mundo de la música aunque con menos suerte que su padre.