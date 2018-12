Picantes posteos de una modelo a Residente

Pía Slapka le dejó llamativos mensajes al ex de Soledad Fandiño y desató polémica. Los detalles, en la nota.

Un culebrón. Así podría definirse la situación en la que esta inmersa Soledad Fandiño junto a René Pérez, su ex pareja, la modelo Pía Slapka y su ex, el empresario Paul García Navarro.

Todo comenzó con la última aparición de Soledad Fandiño en el "Bailando" que coincidió con la presencia de Paul. El "Cabezón" le consultó a la modelo si estaban juntos y la rubia salió rápidamente a desmentir la hipótesis y explicó que estaba en el piso por Mery del Cerro, una de sus representadas. Sin embargo, Navarro luego realizó un posteo de ambas modelos y puso "Bellas y talentosas", hecho que dejó interrogantes en el aire.

En esta oportunidad fue la ex de Paul quien redobló la apuesta y lo hizo con el vocalista de Calle 13, ex marido de Soledad. La modelo posteó en Instagram: "Residente te canta la posta. Este hombre me inspira”. ¡Picante!