¿Todo mal? Esto le dijo Julián Serrano a Mirtha para no hablar de Oriana Sabatini

Julián Serrano se sentó en la mesa de la diva, y cuando fue consultado por su ex novia no dudó en tener una estrategia para evadir el tema.

Como es costumbre, Mirtha Legrand le hace preguntas picantes a sus invitados. Este domingo, le tocó a Julián Serrano. El joven youtuber que alcanzó una gran fama, se sentó en la mesa de la diva y con toda su gracia habló de diversos temas, como su carrera, sus intereses por la política pero cuando La Chiqui indagó sobre su ex novia, cambió de tono.

Julián le afirmó a la diva que estuvo en pareja con Oriana Sabatini tres años, a lo que Mirtha dijo: “Es preciosa”, “Si es hermosa” sentenció el joven. En ese momento, tanto la conductora como Rocío Marengo alagaron y le mandaron saludos a Catherine Fulop.

Para salir de ese momento, Julián Serrano retomó: “Lo que más me gusta es la economía, la política no aunque me parece que es necesaria…”, Mirtha de inmediato se dio cuenta que el joven quiso cambiar de tema. Guilermo Andino le siguió la charla al youtuber, y distendió la charla.