Argentina y Rusia firmaron un convenio de cooperación de pesca

La Argentina y Rusia firmaron este viernes un acuerdo de cooperación en materia de Pesca y Acuicultura para la elaboración de proyectos de desarrollo para la actividad relacionados a la conservación y manejo sostenible de los recursos, al tiempo que avanzaron en la habilitación de plantas pesqueras para exportación.

Durante la cumbre del G20 que se desarrolló por primera vez en la Argentina, el secretario de Gobierno de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, en representación del Gobierno argentino, firmó el convenio con el viceministro de Agricultura de la Federación de Rusia, Ilya Shestakov en la Embajada de Rusia.

Los objetivos del acuerdo son "desarrollar mecanismos de cooperación en la conservación y manejo sostenible de los recursos vivos marinos; además, trabajar en la prevención, limitación y eliminación de la pesca ilegal", informó Agroindustria en un comunicado.

Esta propuesta de colaboración apunta a "la elaboración y desarrollo de proyectos conjuntos, de tecnologías de extracción y procesamiento, de actividades productivas y capacitación profesional".

"Hay que destacar el carácter estratégico que tiene para la Argentina la relación con esta potencia mundial, que ha sido históricamente un importante comprador de productos agroindustriales de nuestro país", sostuvo Etchevehere durante la reunión.

Y subrayó: "2018 ha sido también un año de gran cooperación en materia agroindustrial, con la firma en julio pasado de acuerdos en Biotecnología y Bioseguridad".

Entre los temas abordados se analizaron los avances obtenidos en materia de comercio bilateral, especialmente en relación a la actividad pesquera, con la habilitación de nuevas plantas de exportación, que se suman a la solicitud de autorización de otros 19 establecimientos.

Se habló sobre los niveles de cadmio presente en la harina de pescado que se exporta a Rusia, en lo cual trabajan el Senasa y el organismo sanitario ruso.

Asimismo, Rusia expresó el interés en desarrollar acuicultura de vieiras en la Argentina por parte de empresas rusas. Actualmente, capitales rusos invierten en barcos centolleros en la Argentina.

Durante la firma, Etchevehere estuvo acompañado por su jefe de Gabinete, Santiago del Solar, y los subsecretarios de Relaciones Agroindustriales Internacionales, Maximiliano Moreno, y Pesca y Acuicultura, Juan Bosch.

El intercambio agroindustrial con la Federación de Rusia abarca 98% de los productos exportados en la balanza comercial, principalmente peras, limones y carne bovina congelada.

Durante 2017, las exportaciones totales a Rusia fueron por u$s 506 millones (u$s 492 millones de productos agroindustriales) y las importaciones de u$s 341 millones (u$s 114 millones de origen agroindustrial).

Con información de www.ambito.com