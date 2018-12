Espert: "Todavía no vimos los peores números de la recesión"

El economista consideró que "si hay un rebote económico será para las discusiones estadísticas, pero la gente de a pie no lo sentirá"

El economista José Luis Espert estimó que “la recesión todavía sigue muy fuerte” y vaticinó que “todavía no vimos los peores números”.

“En este final de 2018 y principios de 2019 veremos números peores de caída que los que venimos viendo. Lamentablemente, las malas noticias económicas nos acompañarán hasta bien entrado el año próximo”, amplió en declaraciones a radio Continental.

Espert consideró que “si hay un rebote económico será para las discusiones estadísticas, pero la gente de a pie no lo sentirá, no le moverá el amperímetro”.

Por otra parte, sostuvo que “el medio vaso lleno es que no iremos a una hiperinflación ni a un default, ni a un 2001. El caos tiene baja probabilidad de ocurrencia. El escenario es intermedio, pero hay que tener cuidado con la utilización miserable de la seria crisis social en un año de elecciones”.

Respecto a la suba del riesgo país, describió que “aunque los pagos de 2019 están asegurados, hay muchas dudas de allí para adelante porque se termina el financiamiento del Fondo Monetario. A partir de 2020, el Gobierno tiene 40 mil millones de dólares que no sabe cómo va a pagar. Y en un contexto en el que puede volver un gobierno tan antimercado como el de la expresidenta Cristina de Kirchner”.

Respecto a ese punto, dijo que “el fantasma de Cristina es un freno para las inversiones, pero ese es un mérito del Gobierno porque alentó ese fantasma para ganar las elecciones”.

Fuente: Ámbito