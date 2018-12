Murió George Bush, el presidente más longevo de los Estados Unidos

A Jeb, Neil, Marvin, Doro y a mí nos entristece anunciar que tras 94 extraordinarios años, nuestro querido padre ha fallecido", dijo el expresidente estadounidense George W. Bush al anunciar la muerte de su padre, quien también fue presidente,

George H.W. Bush. El texto agrega que Bush, fallecido a los 94 años, fue “el mejor padre que un hijo o una hija puede tener” y agradecen las muestras de cariños que les enviaron en estos momentos de tristeza. Su esposa, Bárbara Bush, murió en abril de este año, después de decidir no volver al hospital para seguir luchando contra una enfermedad pulmonar crónica y una falla cardiovascular.

"Tenía 94 años y lo sobreviven sus cinco hijos y sus esposas, 17 nietos, ocho bisnietos y dos hermanos", escribió el vocero de la familia, Jim McGrath y agregó que la información sobre los funerales será anunciada pronto. Este año, en ocasión de su cumpleaños 94, la oficina del exmandatario divulgó una carta escrita por él, que decía: “Mi corazón está rebozando en el primer día de mi nonagésimo quinto año". "Como muchos de ustedes saben, durante muchos años he dicho que las tres cosas más importantes en la vida son la fe, la familia y los amigos. Mi fe nunca ha sido más fuerte”, escribió el expresidente en la misiva.

Bush padre fue un héroe de guerra condecorado y director de la CIA, pero fue un presidente de un sólo mandato (1989-1993) ya que perdió la reelección en 1992 frente a la estrella demócrata en ascenso Bill Clinton. Los Bush eran una familia aristocrática de Massachusetts que habían acrecentado su patrimonio con negocios afortunados en Wall Street; el fundador de la "dinastía", Prescott Bush, comenzó también el hábito de combinar negocios y política y sirvió como senador del Partido Republicano (RP) por Connecticut. Su hijo, George Herbert Walker Bush nació en Milton, Massachussets, el 12 de junio de 1924. Bush Sr. fue también un héroe de la Segunda Guerra Mundial -voló 58 misiones de combate para la Armada durante la Segunda Guerra Mundial y recibió tres medallas de aire y la Cruz de vuelo distinguida- congresista de Texas, director de la CIA y vicepresidente con Ronald Reagan, resumió el "New York Times".

Bush es recordado entre los hispanos en Estados Unidos porque, al empezar su gobierno en 1990, usó sus facultades presidenciales aprobando un amparo para mantener a las familias unidas tras la amnistía aprobada por el Congreso durante el gobierno de Ronald Reagan, de quien fue vicepresidente. "Nuestra nación es el anhelado sueño de cada inmigrante que ha pisado estas costas y de los millones que siguen luchando por la libertad", dijo ese año en su discurso sobre el Estado de la Unión. "No tenía el glamour de John Kennedy. No tenía la presencia escénica de Ronald Reagan, pero se hacía amigo de casi todas las personas que conocía", dijo el autor de ' Destiny and Power: The American Oddyssey of George Herbert Walker Bush' en una entrevista con National Public Radio. Sin embargo, la popularidad de este presidente creció con el éxito de Estados Unidos en la Guerra del Golfo en 1991 para evaporarse después en una breve pero profunda recesión.

Muchos recuerdan su promesa de campaña de no subir los impuestos y la frase "lee mis labios, no habrá nuevos impuestos" que pronunció en la Convención Republicana en 1988, promesa que incumplió dos años después cuando Estados Unidos arrastraba un millonario déficit presupuestario y los políticos en Washington no lograban ponerse de acuerdo. "Se acabó el momento para la política y las posturas", afirmó el ocupante número 41 de la Casa Blanca cuando anunció el alza tributaria. Algunos creen que al quebrar ese compromiso selló el futuro de su intento por revalidar en la Casa Blanca. Perdió las presidenciales de 1992 frente al demócrata Bill Clinton y, nueve años más tarde, fue testigo de cómo su hijo tomaba el mando al ganar las elecciones de 2000. Además de él, John Adams fue el único presidente que tuvo un hijo que también ocupó la Oficina Oval. Bush se convirtió en el presidente más longevo de EE.UU. hace poco meses y es el primero en celebrar un cumpleaños número 94, superando al demócrata Jimmy Carter.

El presidente estadounidense, Donald Trump, que se encuentra en Argentina participando de la Cumbre del G20, emitió un sentido homenaje hacia el fallecido Bush: "Melania y yo nos unimos con una Nación en duelo para lamentar la pérdida del ex presidente George HW Bush, quien falleció anoche", dijo en un comunicado oficial difundido en Twitter. "A través de su autenticidad esencial, su ingenio y su inquebrantable compromiso con la fe, la familia y el país, el Presidente Bush inspiró a las generaciones de sus compatriotas estadounidenses al servicio público, para que sean, en sus palabras, "mil puntos de luz" que iluminen la grandeza, la esperanza. , y oportunidad de américa al mundo", dijo Trump.

En el comunicado, Trump afirma que "Bush siempre encontró una manera de poner el listón más alto". "Con buen juicio, sentido común y liderazgo imperturbable, el presidente Bush guió a nuestra Nación y al mundo a una conclusión pacífica y victoriosa de la Guerra Fría. Como presidente, preparó el escenario para las décadas de prosperidad que siguieron. Y a través de todo lo que logró, se mantuvo humilde, siguiendo el silencioso llamado al servicio que le dio un claro sentido de la dirección". "Nuestros corazones están y llenos de gratitud", dijo el expresidente Barack Obama al enterarse de la noticia. "Nuestros pensamientos están con toda la familia Bush esta noche y todos los que fueron inspirados por el ejemplo de George y Barbara", expresó al tiempo que recordó a George H. W. Bush "como un hombre que expandió Estados Unidos a migrantes y personas con discapacidad".

"La vida de George H. W. Bush es un testimonio de la noción de que el servicio público es una vocación noble y gozosa. Y él hizo un tremendo bien a lo largo del viaje. Expandiendo América a nuevos inmigrantes y personas con discapacidad".

Fuente: Perfil