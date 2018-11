Sofía “Jujuy” Jiménez habló sobre su relación con Juan Martín del Potro

ras la filtración de las fotos en un famoso boliche de Buenos Aires, Sofía “Jujuy” Jiménez habló de su relación con Juan Martín del Potro.



No es la primera vez que la modelo se refiere al tema pero esta vez dio alguno detalles extra.

Fue al aire Cortá por Lozano, y aseguró: “Fue eso que se vio, nada más. Estoy soltera. Buena onda, ¿qué podés charlar con un chico en un boliche? La verdad que no demasiado. Teníamos un amigo en común entonces nos conocimos, nos pusimos a charlar. Me agarró la mano y me dijo ‘¿Cómo estás? ¿Todo bien?’ y quedó ahí, fue eso y de eso te inventan toda una historia que nada que ver”.

A los pocos días, sin embargo, retomaron el diálogo. Según reveló, fue a través de mensajes de texto: “Después hubo algún que otro mensajito, pero nada más. Hablamos de todas las notas que salieron sobre el tema, nada más“, dijo Sofía.