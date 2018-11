Kate Hudson, una foto y un mensaje posparto que revolucionó las redes

Tener un hijo, quizás, sea lo más lindo que te pueda pasar en la vida. Sin embargo, no todo es color de rosas. Sobre todo en el caso de las madres, es difícil encontrar el tiempo necesario para uno. Los chicos necesitan mucha atención y, al final del día, nos damos cuenta que no pudimos dedicarnos a nosotros. Pero esas no son cosas que sólo te pasan a vos. También le pasan a las actrices, como es el caso de Kate Hudson.

En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, mostró una foto de cómo quedó su cuerpo a dos meses de dar a luz a su beba, y confesó lo difícil que se le hace encontrar tiempo para dedicárselo a ella y a su bienestar.

“Estoy lista para empezar a tomarme un pequeño momento en el día para enfocarme en mi misma. Para mí eso significa mi salud. ¿Por qué? Porque quiero estar cerca de mis hijos por mucho tiempo”, expresó Kate Hudson en el posteo que, a poco de publicarse, superó los 400 mil likes.

“Seamos honestos, los hijos ocupan el primer lugar y es difícil tener tiempo para tí misma. He pasado mi vida haciendo toda clase de nuevas cosas que están enfocadas en la salud y el bienestar. ¿Por qué? Porque estoy en una misión ahora mismo de volver a mi peso de lucha y mi cuerpo/mente fuerte. Quiero hacerte parte de este viaje”, siguió haciendo referencia a que tiene que ponerse en forma para afrontar nuevos compromisos laborales.



“Quiero hacer todo esto y mantener mi producción de leche, criar a mis hijos, trabajar a diario, darme tiempo para mi hombre, darme tiempo en mi relación, y mantenerme sana. Después del Thanksgiving muchos agradecen por su salud, y estoy motivada a mantenerlo. Mucho amor y esperanza para todos. Tengan un espectacular inicio de vacaciones”, finalizó Kate Hudsonasegurando que, después de Acción de Gracia, no habrá más permitidos en su dieta.