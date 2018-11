Corach se sumó al operativo "pegale a Pullaro"

“Pullaro le está faltando el respeto a los vecinos de la ciudad” afirmó Corach. La reunión de ayer no dejó a nadie contento, el Ministro le viene pifiando mal y la inseguridad en Rafaela, que es su responsabilidad, sigue en alza

El Jefe de Gabinete de la ciudad de Rafaela, Marcos Corach, hizo referencia a la reunión mantenida el miércoles entre los concejales, vecinalistas y autoridades provinciales en la que se trató el tema seguridad.

“Podemos aportar que la actitud que ha tomado el gobierno provincial es discriminatoria, caprichosa. No pretenden resolver el tema de la seguridad en nuestra ciudad”, dijo Corach. Y agregó que es una falta de respeto no invitar a la reunión a ningún representante del Ejecutivo local.

“Cuando hablo del gobierno provincial hablo especialmente del ministro Pullaro, de su actitud caprichosa, de la falta de respeto al intendente. Le está faltando el respeto a los vecinos de la ciudad”, sostuvo el funcionario. Sobre la insistencia del ministro de Seguridad en la mejora de políticas sociales, Corach dijo que es probable que eso sea cierto y se aceptan las críticas, pero aseguró que Pullaro no se hace cargo de lo que le corresponde. “¿Creen que algún vecino quiere que cerremos la Guardia Urbana?”, preguntó el jefe de Gabinete mencionando una de las políticas impulsadas por el Estado local.

Corach agregó que el gobierno de la provincia también se ha corrido de la responsabilidad social. “En Rafaela faltan agentes policiales y, sobre todas las cosas, la decisión del gobierno provincial de tomarse esto en serio. Esto pasa cuando se gobierna desde un escritorio en Santa Fe, no tienen ni idea de lo que pasa en el territorio. No vienen a poner la cara, no quieren discutir el intendente o con funcionarios”, dijo.

“Falta decisión del gobierno provincial de tomarse el tema de la seguridad en serio”, repitió el funcionario. Agregó que a los representantes locales del gobierno provincial les consta la situación ya que Corach le dijo cara a cara a Fernando Muriel que tiene que hacerse responsables de este tema. “El territorio santafesino no se limita a Santa Fe y Rosario. Salgan del escritorio. Faltan efectivos policiales en la calle”.

Corach adelantó a este medio que el intendente se encuentra hablando con varios dirigentes del área metropolitana. “Vamos a tener que hacer una acción conjunta y notoria”, dijo. Explicó que Castellano y los presidentes comunales quieren dirigirse directamente al gobernador. “No sentimos acompañamiento ni compromiso de los funcionarios provinciales”.

Según información extraoficial a la que accedió este medio, el martes a las 19 en la municipalidad de Rafaela sería el encuentro entre el intendente Luis Castellano y mandatarios de la región. Tendría como objetivo la realización de un documento que sería presentado al gobernador Miguel Lifschitz.

Iluminación LED en Rafaela

Marcos Corach se refirió también al convenio firmado por el intendente con el gobierno provincial para el reemplazo de la iluminación antigua de la vía pública a LED.

Comentó que esto fue posible gracias a que no prosperó el proyecto de ordenanza que proponía rescindir el contrato con la EPE para que el municipio se haga cargo del pago del alumbrado público.

La ciudad de Santa Fe, por ejemplo, quedó afuera de este programa porque rescindió el convenio con la EPE. Aseguró que “fue una decisión acertada, y el resto de los concejales lo entendió de la misma manera”.

El lunes comienza el proceso de licitación y adjudicación. Esperan que el recambio se realice en febrero.