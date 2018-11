Córdoba adelanta su elección: se votará el 12 de mayo

Lo decidió Schiaretti. No quiere que los comicios locales se contaminen con los nacionales. Cambiemos criticó la decisión. Se preparaba para dirimir la fórmula en marzo con internas abiertas, pero ahora se habla de un “consenso”.

Córdoba se suma al pelotón de provincias que adelantarán sus elecciones el año que viene. La decisión es que en esa jurisdicción se vote el domingo 12 de mayo.

La decisión obedece a que el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti no quiere que "se contamine" la elección de Córdoba, que tiene un sistema de boleta única, con el proceso electoral nacional.

También porque el mandatario cree que la elección de gobernador "es un tema de los cordobeses" y no tiene que mezclarse con la discusión nacional.

"Por otro lado le da certezas a la oposición, que estaba reclamando saber la fecha", dijeron las fuentes consultadas.

Para adelantar los comicios, la Legislatura de Córdoba deberá suspender en el Código Electoral (solo como excepción el año que viene) el apartado que fija la fecha debido a que la actual legislación no habilita que las elecciones sean antes del 16 de junio.

El proyecto de ley que permitirá adelantar los comicios sería enviado este jueves por el Poder Ejecutivo Provincial.

La Pampa, Chubut y San Juan ya anunciaron el adelantamiento de sus elecciones en 2019.

En tanto, las fuerzas que integran Cambiemos en la provincia (UCR, PRO, la Coalición Cívica y Frente Cívico) cuestionaron el cambio de reglas del PJ para habilitar al adelantamiento a mayo. Creen que es para complicar el armado opositor, dada la furiosa interna entre los diversos candidatos del espacio que responde al Presidente.

En la Rosada dieron el visto bueno para que la fórmula provincial de Cambiemos se dirimiera en marzo a través de internas abiertas. Pero ahora el tiempo apremia a la oposición provincial y podrían buscar una salida de consenso. En las próximas horas se convocaría a una reunión de urgencia en la Rosada por este tema.

Los más convencidos de participar en la interna eran dos radicales, el intendente de la capital, Ramón Mestre, y el jefe del bloque de diputados nacionales, Mario Negri. Se estimaba que ambos irían con acompañantes del macrismo. Héctor Baldassi, el mejor posicionado del PRO,podía ser la clave para inclinar la balanza.

Como titular de la UCR provincial, el miércoles a la noche la mesa de Cambiemos provincial emitió un comunicado contra Schiaretti titulado "Las mañas no se pierden, las elecciones sí". El texto completo es el siguiente:

"Desde Cambiemos veníamos reclamando conocer la fecha para las elecciones a la gobernación de Córdoba; no que modificaran el Código Electoral para adelantar la fecha al antojo de Juan Schiaretti. Hay que decirlo: esto que acaban de hacer no está bien y no le hace bien a la democracia. Sin dudas, Unión por Córdoba sigue con su plan de perpetuarse en el poder.

Nosotros, en acuerdo con todos los partidos que conformamos Cambiemos en Córdoba, tendremos un proceso democrático para seleccionar a nuestros candidatos y a nuestras candidatas.

Más allá de las gravísimas trampas y de la falta de transparencia, que no quede ninguna duda de que lideraremos un proceso competitivo que nos va a permitir transmitir la confianza suficiente para que las y los cordobeses le pongamos fin a los 20 años de Unión Por Córdoba y terminemos con sus abusos.

El populismo y el peronismo, en sus diversas variantes, perdió terreno en toda la región. Ya perdió por 20 puntos en la última elección legislativa y ahora nos prepararemos para ganar nuevamente. Porque los cordobeses tenemos que ponerle fin a estas prácticas y revertir los abusos de poder de una cancha que no solo inclinaron, sino que dieron vuelta.

En definitiva, son las mismas prácticas especulativas y del manejo discrecional de la justicia, de la corrupción, de la cosa pública y ahora, también, de la voluntad popular. Están desesperados porque ven que pierden poder.

Aún con la sorpresa y cambio de reglas de juego, Cambiemos Córdoba pondrá lo mejor para ganar la Provincia. Hoy los sorprendidos somos nosotros y nosotras; pero en mayo, la derrota lo va a sorprender a Schiaretti y al peronismo de Córdoba.

Que no queden dudas: las mañas no se pierden; las elecciones, sí".

Con información de www.totalnews.com.ar