Perotti ya se muestra con Rodenas, quién lo acompañara en la formula

El candidato a gobernador, ex intendente de Rafaela, y la ex jueza de la ciudad de Rosario no oficializaron la fórmula pero se comportaron ante los periodistas y las miradas de buena parte de la estructura de poder de que dispone el peronismo santafesino como un binomio

Precedidos por el ingreso de los senadores provinciales del peronismo, pasadas las 11 llegaron al acto -a su acto- el senador nacional Omar Perotti y la diputada nacional Alejandra Rodenas.

La reunión fue pensada bajo las claves de un desayuno de trabajo, con escenario para proyectar algún PDF, mesas redondas, cuestionarios y mecanismos de participación -más galletas, mate y café- pero el número de concurrentes la transformó en algo bastante más masivo, con muchos militantes de pie, los espacios de tránsito colmados y los periodistas y fotógrafos moviéndose como podían.



Como los dirigentes de mayor peso fueron llegando según avanzaba la mañana, resultó necesario que alguien tomara el micrófono para pedirles a los militantes tempraneros que les despejaran algunas mesas.



Estaban los jefes territoriales y sectoriales de una fuerza que gobernó la Provincia de 1983 a 2007 y que hoy mostró a muchos de sus cuadros intermedios de aquellos años del reutemannismo y el obeidismo (más algún sobreviviente del reviglismo).



Con el acto empezado, llegó tras una ronda por los medios, la diputada nacional, Silvina Frana.



Definiciones



Perotti y Rodenas dialogaron con la prensa con la intención de no confirmar verbalmente que pelearán juntos por la Casa Gris, pero dejaron gestualmente en claro que eso se debe suponer. Más si se piensa que ambos representan el acuerdo entre el perottismo, que ya pasó por dos experiencias electorales provinciales, y buena parte de la estructura de poder territorial del justicialismo de la bota: los senadores provinciales y las autoridades municipales y comunales del interior más algunos gremios, nucleado en el Nuevo Espacio Santafesino (NES).



Bajo el título “Santa Fe merece estar mejor”, ambos abrieron la charla con los periodistas con fuertes críticas a la inseguridad en la provincia. “Venimos a escuchar a los compañeros para que Santa Fe incluya a los sectores postergados y subtrabajados en la gestión actual”, afirmaron.



Perotti repitió que “en Santa Fe no se improvisa” y dijo que para gobernar “se debe mostrar a la gente quienes están detrás de la política para construir una provincia diferente”.



No excluir



Ante una consulta sobre si el justicialismo santafesino debe sumar a todas las expresiones, es decir, también a María Eugenia Bielsa y al kirchnerismo, el senador afirmó: “el que excluye se equivoca, todos tenemos que ser parte de este diálogo. Hay que tener la capacidad de conducir la diversidad y la firmeza en las convicciones para sentarse en una mesa política”.



Rodenas prefirió la expresión “todos los que tienen una raíz nacional y popular” para ponerle límites a esa construcción.



Entre otras críticas al gobierno provincial, el ex candidato a gobernador subrayó que “en Santa Fe donde tanto se habla de calidad institucional todavía no sabemos cuándo serán las elecciones ni se ha definido el calendario para los comicios”.



No subir impuestos a bancos y cerealeras



Lamentó que el gobernador Miguel Lifschitz no hubiera ido antes a la Corte a reclamar la deuda que su fallo le reconoce en materia de coparticipación ante la Nación. Dijo que “como cuando Obeid comenzó el reclamo administrativo” la presentación “debió ser de todas las fuerzas políticas”. Subrayó que “la Nación tiene que entender que es a los santafesinos a quienes nos deben esos recursos, no a un gobierno en particular”.



Ante una pregunta puntual rechazó el proyecto de ley con media sanción (impulsado por el PS y los radicales frentistas) que sube los impuestos a las cerealeras y los bancos, para atenuar con esos recursos -desde la Provincia- el efecto del fin de los subsidios al transporte. Sostuvo que esos mayores costos impositivos finalmente se trasladan al bolsillo del ciudadano de a pie, y que ya son demasiado caros los servicios públicos nacionales y provinciales. “Es un proyecto que queda bien, pero hay que ver sus efectos reales”, advirtió.



De toda la bota

Siete de los once senadores del PJ estuvieron en el acto: Armando Traferri, Rubén Pirola, Alcides Calvo, José Baucero, Osvaldo Sosa, Guillermo Cornaglia, Ricardo Kaufmann.

Estaban los diputados provinciales Roberto Mirabella y Federico Reutemann. Dirigentes gremiales como los titulares de UPCN, Jorge Molina o de Atsa, Susana Stochero, más dirigentes de Camioneros y de otros gremios con menos afiliados.

Los intendentes Castellano, de Rafaela; Clerici, de Cañada de Gómez; Berti, de Villa Constitución; Meiners, de Esperanza; Peretti, de Roldán; Mualen, de Tostado; Almada, de El Trébol; Zorzón, de Malabrigo; Corsalini, de Pérez; Maglia, de Baigorria; Freyre, de Venado Tuerto; Martina, de San Guillermo; Bouquet, de Ceres; Fissore, de Gálvez; De Grandis, de Puerto Gral. San Martin; Cuello, de Calchaquí; Cinali, de Capitán Bermúdez; Cominelli, de Fray Luis Beltrán; y Campanucci, de Las Parejas.

Hubo de todo. Desde los jóvenes concejales nucleados en UPCN o venidos de otros ámbitos como Marcos Castelló hasta históricos militantes como la ex concejal Susana Cámpoli. Se vio a ex concejales y diputados del obeidismo, desde Juan Carlos Rosconi y José Weber, pasando por Pascual Recchia y “Chiquito” Campanella hasta a la concejala Alejandra Obeid.

Fuente: El Litoral, sobre una nota del Periodista Luis Rodrigo