El presidente de la Bolsa de Rosario solicitó licencia tras ser procesado

Luego de que se conociera el martes su procesamiento en la causa por los denominados cuadernos de las coimas, el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Alberto Padoán, solicitó una licencia por seis meses, un pedido que fue aceptado por la entidad. Padoán, ex presidente de la aceitera Vicentín, fue considerado por el juez Claudio Bonadio como miembro de una asociación ilícita que integraban funcionarios y empresarios, y sobre la que existen sospechas de corrupción. El juez lo señala como responsable, en calidad de autor, de dos hechos de dádivas. Además del procesamiento le trabó embargo por 4 mil millones de pesos.

A través de un breve comunicado, la entidad informa que “en el texto del pedido de licencia el señor Presidente ha manifestado la absoluta convicción de su inocencia y que la resolución que lo afecta es contraria a derecho, habiendo instruido a sus abogados para que interpongan recurso de apelación contra la misma”.

Aunque el empresario no está citado en forma directa en los cuadernos de Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta (mano derecho de Julio De Vido en el ministerio de Planificación), en el número 8 se cita la dirección de un edificio donde tiene sus oficinas Vicentín. De allí la decisión del juez de involucrar a Padoán en la causa. En sus anotaciones, Centeno precisó que visitaron el lugar el 16 de junio de 2015 y que se retiraron de allí con un millón de dólares.

“16/6/15 12.30 Lo llevé a Nelson (Lazarte) a Pte. Luis S. Peña 1074. Retiró un millón de dólares en una caja de cartón. Luego recibió la orden por teléfono de que se la tenía que dar a Hernán “El pelado”, secretario de José M. Olazagasti, y se lo alcanzamos en el sótano del Ministerio, que luego éste se lo pasaría al ministro De Vido en mano”, se lee en la sexta página del cuaderno 8.

Citado a declaración indagatoria el mes pasado, Padoán se negó a contestar preguntas y presentó un escrito en el que indicaba que en la fecha mencionada en los cuadernos de Centeno ya no era directivo de la aceitera, que Vicentín no le compraba ni le vendía al Estado y que él, en aquella fecha puntual, se encontraba en Rosario.

A fines de septiembre, y tras enterarse del llamado para prestar declaración indagatoria, Padoán afirmó: “Nosotros no teníamos relación comercial con el Gobierno kirchnerista ni con ningún Gobierno. Vicentín no es contratista del Estado. Somos productores de energía para nuestras propias empresas. Por eso no entiendo por qué nos llaman, y mucho menos por qué me llaman a mí”.

En una entrevista con Radio Mitre Rosario había reconocido sin embargo su relación con De Vido y con Baratta. Al ex ministro de Planificación lo convocó a distintos eventos que organizaba en Santa Fe. El ex funcionario, en tanto, reconocía a Padoán como un empresario que siempre gestionaba proyectos para el norte de la provincia.

La Mesa Ejecutiva de la Bolsa de Comercio local, en reunión ordinaria, consideró el pedido formulado por Padoán y, "atento a las razones invocadas, dispuso otorgar la licencia solicitada por un plazo de seis meses. En virtud de las disposiciones estatutarias se resolvió además que durante dicho plazo pase a desempeñarse en la presidencia el Vicepresidente 1°, Raúl Meroi”.

