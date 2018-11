Dirigentes progresistas ensayan unidad en cumbre con intelectuales

De cara a las elecciones presidenciales del 2019, referentes de espacios progresistas mantuvieron un encuentro con intelectuales de todo el país en la sede porteña del Centro de Estudios Municipales y Provinciales (CEMUPRO) “con el objetivo de fortalecer espacios de pensamiento y seguir ampliando una alternativa nacional con miras a las elecciones del año próximo”.

En la reunión estuvieron presentes el Presidente del Partido Socialista de Argentina, Antonio Bonfatti, la exdipuatada y referente del GEN, Margarita Stolbizer, el titular de Libres del Sur, Humberto Tumini, el dirigente radical, Ricardo Alfonsín y más de 40 intelectuales nacionales.

En las palabras de inicio, Bonfatti agradeció que se pueda sostener ese espacio de reflexión y debate y contar con presencias tan valiosas. “Desde el progresismo estamos convencidos que lo fundamental es escuchar, pensar y aportar a un proyecto de país, antes que de candidatos. Mucho más aún frente a la situación social y económica que estamos atravesando”, dijo.

Y agregó: “Es urgente una lectura en clave política, que reúna a exponentes del pensamiento crítico y a expertos en diferentes temáticas. Por eso este es un encuentro importante que venimos sosteniendo y que queremos potenciar, sumando a más actores sociales, culturales, y políticos".

Acto seguido, el Presidente del Movimiento Libres del Sur, Humberto Tumini, desafió a “animarse desde el progresismo a discutir las rentas de algunos sectores concentrados de la economía, proponer una nueva reindustrialización en base a nuestros recursos naturales y cuidar a las y los trabajadores en esta transición tecnológica”.

El dirigente radical, Ricardo Alfonsín, por su parte planteó lo valioso del espacio dado que “un problema fundamental es la calidad de la política y el debate público en Argentina. Se debe apuntar a estos encuentros para elevarlos porque los problemas lo requieren y porque necesitamos construir colectivamente respuestas para los ciudadanos”.

En el mismo sentido, la ex diputada nacional, Margarita Stolbizer enfatizó en que “debemos proponerle a la sociedad un buen gobierno, que no es más que aquel que da respuestas a los problemas cotidianos que tiene la gente. En particular hoy el de la seguridad. Ahí está la base de la democracia y la gobernabilidad”.

Con información de www.ambito.com