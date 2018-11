“Todo tiene un límite”: el desconsolado llanto de Lourdes Sánchez tras los dichos de Sol Pérez

Aunque la guerra entre Lourdes Sánchez y Sol Pérez parecía haber llegado a su punto máximo. Sin embargo, un nuevo capítulo desató el llanto desconsolado de la bailarina y un sinfín de interpretaciones.

La pelea comenzó el viernes pasado cuando Sol escribió en las redes sociales que no le parecía bien que Lourdes condujera un programa infantil. A las horas, a modo de respuesta, la bailarina compartió en su cuenta de Twitter un mensaje que decía: “Preocupate porque no se te mueran los perros”.



“Yo no le digo a ella ‘preocupate porque no se te muera tu hijo’, me parece asqueroso, no es gracioso, excede. Para mí un perro es como un hijo y yo con su hijo no me metí, que no se meta con mi perro”, disparó Sol en una entrevista de manera brutal.



“Es una barbaridad, se burló de la muerte de un perro que me parece trágico. Mi perro se murió de un día para el otro, no estuvo enfermo, tenía una malformación”, agregó Sol haciendo referencia a Tokio, una bulldog francés que murió en febrero, semanas después de haber llegado a su casa.

Ante las declaraciones de la rubia, Lourdes quebró en llanto en “Los ángeles de la mañana” donde es panelista. Además, advirtió que de ahora en más, plantará “bandera blanca” porque la pelea mediática para ella ya cruzó un límite imperdonable.



“Pasé una noche fea, no me sentía así hacía mucho tiempo. Todo tiene un límite y es mi hijo. Jamás me burlé de su perro, amamos a los animales en mi casa. No es una guerra de quién dice peores cosas, le pido por favor que no hable más de mí y no meta a mi hijo”, sentenció Lourdes.



Luego, comentó que Sol le había mandado un mensaje al Chato Prada para defenderse, pero él prefirió no meterse y derivó la conversación en su mujer. Las panelistas de LAM aseguraron que la rubia debería renunciar al Bailando. ¿Cómo continuará esta pelea…?