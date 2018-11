El hijito de Jimena Barón, y LA pregunta sobre su nuevo novio

Jimena Barón contó en ShowMatch como Momo incomodó a Mauro Caiazza en su viaje que la pareja realizó a un a Pérez, localidad que se encuentra a 15km de Rosario, y que es el pueblo natal del bailarín.

La pareja había planeado juntarse en Rosario, en donde Jimena Barón dio un show, y el bailarín iba a ir a su encuentro, pero Momo cambió todos los planes. “Mauro me llamó para decirme que había un problema y que Morrison se le atrincheró y ya estaba con la valija. No lo íbamos a llevar, pero no hubo manera”, relató la cantante.

Morrison y el novio de Jimena Barón terminaron compartiendo un viaje, en el que el nene lo bombardeó a preguntas. “Me preguntó si le podía pedir a Jime que nos casemos y después si podía tener un hermanito”, contó el bailarín, mientras Polino señaló desde el jurado que “ella lo entrenó antes de irse, lo hacía ensayar en la casa”.

“Habían hecho la curva para agarrar la Panamericana y ya le dijo ‘dale, decile que se casen ¿o te da vergüenza?’”, detalló Jimena sobre las filosas preguntas del Momo, el pequeño que es furor en las redes y que siempre que va a la pista del Bailando, divierte a Marcelo y todo el piso con sus ocurrencias.