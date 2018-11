Mica Viciconte habló de su accidente de tránsito: "El chico, voló"

En El Diario de Mariana, la conductora del envío informó que Micaela Viciconte había protagonizado un serio accidente automovilístico al atropellar a un motociclista en el barrio de Chacarita. La noticia fue ampliada luego en Pamela a la tarde, donde la rubia describió el siniestro.

"Estoy en la comisaria. Choqué con una moto, no la vi, él no me vio. Él está bien pero se lastimó un poco el tobillo. Nada grave. Ahora estoy acá en la comisaría, me tienen que hacer alcoholemia, todo eso, y me secuestraron el auto", dijo.

Este martes, Mica pasó por Incorrectas y habló sobre el tema."Fue un segundo. No me acuerdo qué pasó...", le dijo a Nacha Guevara que está reemplazando a Moria.

"Veo una moto que vino directo. Lo único que hice fue frenar. El chico voló, se cayó. A mí se me nubló. No me acuerdo nada",continuó Micaela.

Luego, describió su reacción cuando vio al hombre tirado en la calle: "Dejo el auto tirado, agarro el celular y bajo corriendo a ver cómo estaba. Veo una ambulancia que pasa a dos cuadras y la empecé a correr pero ya no estaba", recordó.

Pero Micaela terminó en la comisaría, donde le hicieron un test de alcoholemia y verificaron los datos de la novia de Cubero.