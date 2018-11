Lucas Belbruno hizo una emocionante versión de Aleluya en "La Voz Argentina"

El cantante no vidente que hoy integra el equipo de La Sole después de haberlo salvado cuando Axel no lo eligió, la rompió toda con una impecable versión del tema que alaba al creador.

Si bien el público deberá definir si Lucas Belbruno continúa en "La Voz Argentina", el cantante sorprendió a todos en la emisión de anoche del programa que conduce Marley con una versión muy emocionante del Aleluya.

Belbruno es no vidente y es una de las voces privilegiadas del programa. Sin embargo, en la etapa anterior, Axel no lo eligió pero Soledad Pastorutti lo salvó y se lo llevó para su team.



Ahora, La Sole le dio prioridad a otros dos cantantes, Sofía Morales y a Darío Lazarte. Por lo tanto, Belbruno deberá acatar lo que diga el público.



No obstante, su versión emocionó a todos y la cara de los jurados eran más que elocuentes: Soledad se mostró con algunas lágrimas, Tini no lo podía creer y Montaner aplaudió de pie.



Seguramente, Axel debe estar un poco arrepentido de la decisión que tomó hace unas semanas porque no paró de elogiar al ex integrante de su equipo.