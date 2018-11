La producción industrial pyme cayó con fuerza en octubre

Suma seis meses consecutivos de baja. El desplome fue de un 5%. Así lo indicó el relevamiento mensual de CAME, que se hace con unas 300 empresas de distinas ramas ubicadas en todo el país

La producción industrial de las pymes se contrajo un 5 por ciento en octubre, de modo se suma seis meses consecutivos a la baja en lo que va de 2018, según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



De acuerdo con la Encuesta Mensual Industrial, los principales puntos débiles del sector son la falta de liquidez del mercado, la baja calidad de la cadena de pagos y las tasas de interés excesivas.

Según CAME, la producción de las pymes tuvo en 2018 un retroceso de 1,9 por ciento en comparación con igual período de 2017. Los datos surgen de un relevamiento hecho sobre unas 300 empresas de distintas ramas y de todo el país.

El estudio indicó que los rubros con menor actividad en octubre fueron los de "Calzado y marroquinería", "Productos de caucho y plástico", "Productos de madera y muebles" y "Papel, cartón, edición e impresión".

Las que tuvieron un leve crecimiento son "Industria alimenticia" (0,1%) y "Minerales no metálicos", mientras que la fabricación de artículos químicos no tuvo variación.

Sin embargo el uso de la capacidad instalada volvió a subir levemente en octubre a 58,7 por ciento, aunque para el sector sigue siendo demasiado baja.

En diálogo con "Línea Abierta" (FM 101.3) Guillermo Moretti, presidente de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE ) y vicepresidente tercero de la Unión Industrial Argentina (UIA) "nosotros en mayo tuvimos una caída del 3,4 por ciento, junio, 7,8 por ciento, julio 5,9 por ciento, agosto 4,2 por ciento, septiembre 7,4 por ciento, octubre 3,9, son alores muy importantes de caída para el sector industrial".

"Desde que hicimos el observatorio de importaciones, junto con la provincia de Santa Fe a penas empieza este modelo (…) demostrábamos que todos los productos que estaban entrando al país iban a deteriorar el aparato industrial, al principio nos decían que no, que no iba a ser así, que era para mejorar, que de esta manera se iba a bajar la inflación. No es un modelo sólo de este gobierno, es un modelo que está imperante en el mundo", destacó Moretti.

Sobre cómo vislumbra que seguirá la situación industrial, Moretti sostuvo que "todo esto sigue como tiene que seguir, nosotros lo que esperamos es que el Gobierno cambie y si no lo cambie terminaremos las elecciones y la sociedad elegirá si este es el modelo que quiere o no, para nosotros, la contención viene a partir de la industrialización de la Argentina".

"Si se analiza sector por sector se va dando cuenta cómo ha crecido la fabricación en los sectores, hasta el 2015, 2016, después empezó el deterioro, pero indiscutiblemente, el sector industrial sigue invirtiendo", señaló el presidente de la Federación Industrial de Santa Fe y vicepresidente tercero de la Unión Industrial Argentina.

Ante la consulta sobre cómo se hace para seguir intentando crecer con una industria con competencia desleal y con una presión sindical y tributaria tan fuerte, Moretti sentenció: "Una tiene que crecer, después cuando estemos creciendo, discutimos el tema sindical, discutimos la presión tributaria, pero primero tenemos que crecer y para crecer tenemos que funcionar con nuestro mercado interno, no puedo haber esta pérdida del poder adquisitivo que tiene el salario”

Para finalizar razonó: “Una cosa es discutir cuando estamos creciendo y otra es discutir cuando estamos en la pobreza”.

Fuente: Agenciafe