Marcelo Tinelli, sobre los incidentes en la Superfinal: "Dimos una imagen lamentable, fue una locura"

El vicepresidente de San Lorenzo le dedicó el inicio de Showmatch a la violencia en la previa del Superclásico. "Si no corresponde, que no se juegue", consideró.

Marcelo Tinelli aprovechó su programa de este lunes por la noche en eltrecepara hacer un fuerte análisis sobre los incidentes que se vivieron durante el fin de semana alrededor de la Superfinal de la Copa Libertadores entre River y Boca. "A veces parece que se olvidan de los jugadores de fútbol, que sufrieron una agresión tremenda", afirmó.

El conductor, voz autorizada en el mundo del fútbol por su trayectoria como dirigente en San Lorenzo, condenó la violencia que el sábado obligó a suspender el partido: "Si no se tiene que jugar el partido, no lo jueguen, ya está. Pero las cosas se tienen que hacer mejor. Pensemos todo lo que hicimos para que las barras tengan tanto poder. Qué cosas se hicieron para beneficiar a esas barras que hoy no podemos combatir".

"Quería mandarle fundamentalmente un beso al plantel de Boca, hay que pensar también en los jugadores, que no son victimarios, son víctimas. Los quisieron hacer jugar un partido de fútbol con un jugador en la clínica. Menos mal que primó el sentido común, a pesar de la necesidad de jugar", comenzó relatando el actual vicepresidente de San Lorenzo.

Tinelli fue muy crítico con el operativo de seguridad: "Le tiraron piedras hasta a la ambulancia cuando salía a la cancha. Todos vieron cómo rompieron todo alrededor del estadio. Hay que actuar con responsabilidad y de verdad. Parece que todos somos comentaristas de lo que pasa, pero ¿qué hacemos para cambiar? Dimos una imagen lamentable, pero más lamentable es que no haya responsables".

Parece que lo único importante es ganar, a costa de los jugadores, a costa de que sean agredidos. Siempre dudando, diciendo que hicieron un gesto o cantaron arriba del micro, es tremendo lo que pasó. Es una sociedad enferma muchas veces. Es una vergüenza y no por criticar a River o a Boca o al Gobierno, pero nadie se hace cargo. Ojalá lo podamos cambiar, necesitamos responsables y medidas, que se haga algo", exigió.

De cara a lo que se viene, el conductor de Showmatch sentenció: "Hoy ya pensamos cuándo se puede jugar o que tiene que haber un campeón. ¿Quién piensa en los jugadores de fútbol agredidos? Están las fotos, los videos, se vio en directo para todo el mundo, una vergüenza. Te saca las ganas de ir a la cancha. Necesitamos soluciones. Me parece todo una locura".

"No hablo como vicepresidente de San Lorenzo, hablo como ser humano. El comunicado que sacaron decía que había caído una piedra, pero fueron un millón. La gente robaba afuera del estadio, hasta las entradas de los que salían de la cancha se llevaban", añadió.

El cierre fue a puro lamento y frustración: "Ya a nadie le importan los puntos de River o los puntos de Boca. Lo que importa hoy es que se haga algo para que se pueda seguir jugando al fútbol. Algo tiene que cambiar. Capaz no llegamos a la próxima así. Hay jugadores que ya no tienen ganas de seguir jugando, se sienten vulnerables, apuntados. Estamos todos presos de este sistema".