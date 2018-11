No entiende que ya no es "la piba"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, poco dijo sobre la inoperancia de las fuerzas represivas que ella conduce pero se ocupó de realizar declaraciones, al mejor estilo de una comentarista.



"No hubo ninguna interna policial, no hubo zona liberada, solo hubo violentos", afirmó la ministra en declaraciones formuladas en Casa de Gobierno.



"Los responsables son los que tiran la piedras, los que agreden, los que generan acciones violentas, esos son los que tienen que ir presos", afirmó.



Dijo que "no es responsable el prefecto que está parado, o el policía que está aguantando la violencia".



Remarcó que no hubo "ninguna interna policial", y aseguró que la Policía Federal no intervino en la seguridad en la cancha de River, rechazando así una interna en el seno de los efectivos policiales que habrían "liberado" la zona por donde iba a pasar el ómnibus.



Más tarde tuvo tiempo de contar que "no tenemos diferencias en este tipo de operativos" y aclaró que "trabajamos en equipo" con la Ciudad.