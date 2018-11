“No sé si lo voy a superar”: Las lágrimas de Sol Pérez al contarle a Mirtha su momento más difícil

Es la chica del momento. Todas las miradas se posan en ella, y Sol Pérez le hace frente a las críticas y los momentos que vive. Hoy, sentada en la mesa de Mirtha Legrand se sinceró y contó un momento que la marcó y que hizo que no pudiera contener las lágrimas al recordarlo.



Hace dos años, Sol Pérez recibió un llamado desde el hospital. Le informaron que su abuela, Araceli, había sufrido un accidente. Cuando el padre de la ex chica del clima, llegó hasta el lugar, le dijeron que había fallecido. “Cuando me contaron me agarrró un ataque. Tenía una especie parálisis en la cara que no la podía mover”, contó la joven .

Luego, contó que su abuela le decía que iba a llamar a Tinelli para que vaya al bailando. Y la rubia detalló que en cada baile la recuerda, y se lo dedica a ella. “No sé si alguna vez lo voy a superar”, expresó con lágrimas en sus ojos.

“Me quedó la incertidumbre si ella sabía lo que la amaba”, agregó Sol Pérez. En ese momento, la conductora propuso un brindis por la abuela de la joven. Todos los invitados levantaron su copa por ella.