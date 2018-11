¿Querían visitantes?

Micro apedreado, hinchas que se meten de prepo a la cancha, madres que llenan de bengalas prohibidas a sus hijos para burlar la seguridad, jugadores afectados por gases. Papelón del quinto mundo. No aprendemos más.

No aprendemos más. O no queremos aprender. O defintivamente somos del quinto mundo. Vendrá el G-20 pero no podemos ni conseguir que un micro transite por una de las avenidas más importantes del país reciba miles de piedrazos.

No aprendemos más. Soñamos y anhelamos un fútbol en el que se pueda convivir, que los visitantes vuelvan a las canchas, que el folclore le gane a la violencia y uno de los equipos entra a la cancha con cortes por los vidrios y vómitos por los gases.

No aprendemos más. Los hinchas de Boca van a la Bombonera, no respetan a la seguridad y se mandan a la cancha de prepo. Los de River van al Monumental, pasan por arriba de las vallas y se meten también al estadio. Una madre llena de bengalas a su hija simulándola debajo de la remera para burlar a la Policía.

No aprendemos más. El chiquitaje del chiquitaje supone evaluar quién saca más ventaja por la situación cuando en realidad la vergüenza la debemos sentir todos.

Fuente: Olé