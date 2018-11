Boca pidió los puntos y quiere ser campeón en el escritorio

Luego de que se conociera la decisión de suspender el partido, el entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, y el presidente, Daniel Angelici, dialogaron con la prensa y confirmaron que el club presentó un expediente ante el Comité de Disciplina de la Conmebol para que le den por ganada la final.

Guillermo inició el diálogo con la prensa comentando la situación deportiva de su plantel; “Claramente estábamos en desventaja deportiva ayer y hoy. Lo mejor fue no jugar. Estábamos claramente en desventaja. No se podía jugar. No estábamos preparados para la previa de una final. Fue lo que le manifestamos al presidente”.

“Todos saben lo que pasó. Lo que nos tocó vivir cuando estábamos en el micro y después en el vestuario. Sea River o cualquier otro rival, debemos llegar en las mismas condiciones”, agregó.

“Traté de estar enfocado permanentemente en el partido. Que la situación no supere la concentración. Pero era muy difícil“, dijo.

Daniel Angelici modificó su discurso en relación a lo que había dicho el sábado en el estadio Monumental: “La parte médica es lo físico y lo psíquico. Ayer no quería jugar. Cuando subimos al micro le dije al entrenador que se prepara para jugar el domingo, en caso de que no pudiera convencer a los dirigentes de la Conmebol”.

“Ayer me reuní otra vez con el plantel y el cuerpo técnico. Y le ordené a los abogados que me trajeran un escrito. Estuve trabajando en el borrador. Y lo enviamos por mail, además entregamos una copia en mano. El escrito dice todo lo que pasó, con los informes médicos firmados por escribano”, dijo.

“Soy un convencido que los partidos se ganan y se pierden adentro de la cancha. Pero esta vez tengo que privarme de mis pensamientos. Por eso hicimos la presentación buscando todos los artículos que se incurrieron en la jornada de ayer. Esperemos que la Conmebol revise y conteste el pedido de Boca”, sumó.

“La intención de Boca es que el Comité de Disciplina lea el expediente que presentamos y nos de una respuesta”, cerró.

