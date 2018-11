Se levantó la clausura del estadio Monumental

Ricardo Pedace, director de la Agencia de Control de la Ciudad de Buenos, confirmó que la clausura del estadio Monumental fue levantada. "Todos los elementos de seguridad están presentes, por eso se procedió al levantamiento de la clausura", confirmó en diálogo con Todo Noticias.

Tras los incidentes ocurridos con el micro de Boca en los que se vieron afectados varios jugadores, y los problemas con grupos de hinchas de River en el acceso al estadio, la Agencia Gubernamental de Control clausuró el Monumental.



La razones que dio el ente que se encarga de las habilitaciones y fiscalizaciones en la Ciudad fueron "exceso de capacidad y bloqueo de las salidas de evacuación".



De inmediato, desde la institución de Núñez aceptaron la culpabilidad y abonaron la multa correspondiente para que se acelere el proceso y se levante esta medida. De esta manera, hoy se podrá jugar la vuelta de la Superfinal de la Copa Libertadores.



El propio Rodolfo D'Onofrio había anticipado que esto podía ocurrir y confesó que le pidió ayuda al presidente de Boca: "Él tiene allegados que yo no tengo. Le pedí a Angelici que no ocurriera nada raro para que se jugara acá (en el Monumental) a las 17. No por autoridad, pero por la charla franca que tuvimos me hizo quedar tranquilo", aclaró. Y apuntó: "No hay ninguna razón ni noticia de que nuestro estadio esté clausurado. Uno abre el paraguas, por las dudas".

Fuente: Infobae