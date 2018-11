Los súper ajustan precios, promociones y costos para superar la crisis

El miércoles 14 de noviembre, en el evento anual que organiza la ASU (Asociación de Supermercados Unidos), quedó expuesto claramente las dificultades que atraviesa el sector. “Adaptarse a los tiempos complejos”, se llamó el panel principal de una jornada en la que se analizaron temas de coyuntura (inflación alta, caída de ventas, encarecimiento del crédito y mercado informal) y otros más estructurales, como el avance de nuevos competidores (mayoristas y sitios de compra online), la infidelidad del cliente, el desgaste de las promociones y reconversión de tiendas.

“Todas las cadenas están ajustando y se vienen entre 4 y 6 meses duros”, coinciden en la industria. Los analistas en consumo masivo prevén una caída de entre 1,5 y 2,5% para este año y pronostican una gradual recuperación en 2019, pero a partir del segundo semestre. Para hablar de esta agenda cruzada de desafíos, el Económico reunió a los líderes de las 6 principales cadenas del país, que concentran el 70% del supermercadismo: Alfredo Coto (Coto), Agustín Beccar Varela (Walmart), Rami Baitiéh (Carrefour), Federico Braun (La Anónima), Joaquín Santa Coloma (Cencosud) y Jean Christophe Tijeras (Libertad). Lo que sigue es una síntesis de lo conversado.

-Los supermercados vienen aplicando cambios y ajustes. ¿Cómo serán las cadenas en el mediano plazo?

Tijeras: Venimos introduciendo innovaciones y tenemos un piloto con el fresh market (venta de productos frescos), que es una propuesta nueva. Al mismo tiempo, tenemos una mayor diversificación comercial y ponemos foco en el consumidor con una propuesta clara de precios y con una oferta de omnicanalidad.

Beccar Varela: La industria está atravesando un proceso de disrupción tremendo en todo el mundo. Desde el punto de vista de los hábitos de los clientes y también tecnológicos. Eso hace que la conexión con nuestros clientes y el tipo de competencia a las que nos enfrentamos, sea totalmente distinto.

-¿A qué alude cuando habla de una nueva competencia?

Beccar Varela: Me refiero al mundo online, como por ejemplo Amazon y en la Argentina, con Mercado Libre. Creo que la velocidad a la que nos podamos mover tendrá que ver con el estado competitivo de la industria. Lo que ocurre es que en la Argentina tenemos problemas que nos distraen tiempo, energía y recursos, cosas que en otras partes del mundo no sucede. Pero lo que intentamos es seguir al cliente, conocer lo que necesita. Creemos que no existe un solo canal, un solo formato, sino que el cliente pretende elegir dónde, cuándo y cómo comprar. Vamos a pasar todos a la omnicanalidad y estamos apostando fuertemente a eso. Estamos reconvirtiendo las tiendas actuales, haciendo foco en las que creemos que tienen un buen potencial, mejorando la experiencias de compra (medios de pago, líneas de cajas más rápidas) y fortaleciendo el formato eCommerce, con la posibilidad de la entrega a domicilio. En esto es crucial armar alianzas con otro tipo de jugadores, para compartir inversiones, datos de clientes y habilidades. Hoy estamos trabajando con Mercado Libre en un esquema en el cual somos competidores y aliados a la vez.

Baitiéh: Llegué a la Argentina en enero y pienso que el cliente va a ser más exigente sobre surtido, que pide más diversificación y que busca la omnicanalidad. Uno que va primero a la tienda, después el eCommerce, que decide según las promociones. Es más exigente en todo y el futuro del consumo empieza hoy con las acciones de hoy. Tenemos la misión, como los médicos, de ayudar a la gente a vivir mejor.

-Los especialistas destacan que el público argentino es muy infiel, mucho más que en otros países ¿Por qué ocurre eso? ¿Es una característica del consumidor local o los supermercados están fallando?

Santa Coloma: Un mercado tan exigente como el nuestro y con tanta competencia, con tantas opciones y promociones, generó un cliente que se dedica a pensar y a entender las ofertas de las marcas y las cadenas. Esto se ve mucho más en el interior del país, donde la gente tiene más tiempo y las distancias son más cortas. Y también por necesidad, porque todo el mundo cuida el bolsillo y tenemos un cliente que tiene el ejercicio muy aceitado para la búsqueda de las mejores ofertas.

Braun: Estoy de acuerdo con todo lo dicho en cuanto a las transformaciones, pero gustaría destacar algunas particularidades ya que somos del interior del país. Es muy distinto el cliente que está en una localidad en medio de la nada que el de la Capital. Entonces, por ejemplo, tenemos desarrollado una plataforma online con características muy definidas: una es que vendemos todo aquello que no nos conviene hacerlo en nuestras tiendas o por falta de espacio. Puse el ejemplo de la línea blanca, un rubro que no teníamos, y vemos que el canal digital, sumado a la logística que disponemos, tiene un potencial enorme. La otra es que desarrollamos una tarjeta propia para fidelizar. Y el tener dos frigoríficos propios nos genera una ventaja competitiva, porque hay una asociación muy positiva entre el mercado externo y el interno: nadie come asado como se hace en la Argentina, porque tiene hueso, algo que no se puede exportar. Eso nos permite complementar muy bien el mercado interno con las exportaciones. La idea es seguir creciendo con esas tres herramientas en todo el país.

Coto: Lo mío es muy macro, algo que se viene hablando mucho. Tenemos muy en claro dónde estamos y hacia adónde tenemos que ir, y lo hacemos generando ideas y nuevas propuestas. Lo que hay que entender es que la tecnología se está llevando por delante no solo todas las alternativas comerciales, sino también otras industrias, como la automotriz. Está en todos lados y se ven cambios profundos. Frente a estas innovaciones, los que estamos al frente de las compañías estamos obligados a crear nuevas ideas para mantenerte en el negocio y tratar de capitalizarlo. Ahora, a nivel general, en la gestión económica del país tiene que haber una administración del Estado más sólida y más firme. Aparentemente se va en ese sentido, pero los resultados no se producen en un año, ni en dos, ni en tres. Desde acá observamos una China que crece y que tiene un mercado de gran potencial, que lo tendríamos que aprovechar. Y después, a nivel país, lo único válido es la competencia.

-Los especialistas destacan otro aspecto de la competencia, más concretamente de la superposición de canales: los mayoristas que apuntan al consumidor final; los almacenes que se abastecen en el súper para aprovechar las ofertas; el avance de las farmacias. ¿Cómo analizan el tema?

Tijeras: Esto mismo lo vemos en otros países, pero son competencias formales, leales. Y gracias a esa competencia tenemos que reinventarnos todos los días. Pero no podemos hacerlo contra la competencia informal y el mercado negro. Competir contra diferentes formatos, me parece perfecto, lo hacemos todos los días y cada semana. Y cuando nos enfrentamos contra otros competidores, lo que nos planteamos son nuevas formas de ofrecer los servicios.

Beccar Varela: Cuando analizamos la información que circula hay una tendencia a confundirse, a pensar estructuradamente quiénes son nuestros competidores. Para nosotros, nuestro competidor es cualquier lugar donde el cliente compra, sea un súper, mayorista, ferias, farmacias. Esos son. Lo que tenemos que entender muy bien es al cliente para poder ofrecerle lo que mejor que podamos. No todos podrán hacer lo mismo, pero de nuestro lado tenemos una gran oportunidad, con un portafolio de tiendas multiformato, incluyendo el canal digital. Pero hay algo que vamos a coincidir todos: si las reglas de juego son parejas para todos, bienvenida sea la competencia. Yo no tengo ningún problema en competir con cualquiera de los que están en la mesa. El problema es cuando competís con alguien que no cumple esas reglas. Entonces, el cliente compra dónde quiere: nuestro objetivo es conocerlo y trabajar con propuestas de valor, pero siempre sin deja de exigir las mismas reglas para todos.

Baitiéh: La competencia es una cosa sana y que nos permite innovar. Personalmente observo las tiendas de todos los competidores y aprendo algunas cosas. La competencia es sana en nuestra profesión. Ahora, lo que necesitamos es que existan las mismas reglas para todas las cadenas. Es lo que deseamos, un mercado justo y un mercado igual para todos.

Santa Coloma: Coincido en general con todo lo que se dijo hasta ahora. En nuestro caso, para el año próximo tenemos como objetivo jugar el partido con cada una de nuestras banderas (Jumbo, Disco y Vea), que apuntan a diferentes segmentos. Tratamos de ser inteligentes para usar cada una de nuestras marcas el juego que le corresponde. Creo que el mayor desafío, al tener tres marcas buenas en nuestro portafolio, es diferenciar los segmentos.

-Ya desde el año pasado los supermercados vienen alertando sobre el crecimiento del mercado informal y la evasión. ¿Qué números manejan?

Braun: Es muy común escuchar que el mercado informal ronda el 30%, pero a nivel general. Ahora, si observamos lo que ocurre en el interior del país, en el segmento de consumo masivo llega en algunos lugares al 70%. Esto no es responsabilidad exclusiva del actual gobierno: es un caso endémico, que se agrava en los contextos más duros. Pero por suerte, el Gobierno lo tiene claro y hay una coincidencia total entre las empresas y la administración. Una cosa es la informalidad, que existe en todos los países. En Chile, por ejemplo, la competencia desleal es casi nula. En la Argentina el nivel es realmente grave.

-¿Qué tipo de comercios evaden impuestos? ¿Los tienen identificados?

Braun: Hay de todo, desde comercios asiáticos hasta ferias. Lo que es inadmisible es que el propio Gobierno fomenta las ferias. Así es imposible y en el interior es más grave. Lo que se tiene que entender es que no puedo ganarle a un negocio informal, que vende los mismos productos a mitad de precio.

Santa Coloma: Coincido con Braun en que en el interior el tema es más grave. También creo que la alta carga tributaria favorece a la evasión. Tener impuestos más altos (Ingresos Brutos y tasas) permite que la informalidad tenga más oportunidades. Que si los supermercados tributamos entre 7 y 8 puntos más que el que trabaja en negro, saca más ventaja.

-Ustedes coinciden en que el mercado negro es muy elevado y que en el interior es más grave. ¿Las fallas en los controles son a nivel nacional, provincial o municipal?

Coto: Es muy difícil administrar un país que no tiene moneda, por ejemplo. De eso hablan los economistas y hablamos lo que estamos en esto día a día. Esto es un problema endémico, de muchos años. Y si seguimos la ruta que realizaron muchos países europeos, esto a la larga se va a formalizar. Tenemos un gran país, lo reitero, con muchas oportunidades en el tema agroindustrial. Pero todavía hay mucho por hacer, donde se puede duplicar y hasta triplicar la producción, que es lo que sabemos hacer.

-Las cadenas impulsan las promociones para atraer al público. Los especialistas advierten que esas ofertas como generan mucha desconfianza y confusión con los precios. ¿Cómo se sale de eso? ¿Hay que reformularlas?

Tijeras: Lo que pretendemos nosotros es que existan referencias claras para el consumidor. Nuestro enfoque es concentrar las promociones (todo con un 10%, 15% de rebaja) para hacerlo lo más claro posible. Así lo hicimos este año y vamos a repetir esta estrategia en 2019.

Beccar Varela: En todo el mundo hay compañías que trabajan con propuestas “todos los días precios bajos”. Walmart es una de ellas, en cambio otras tienen la estrategia de efectuar bajas y ofertas en forma más frecuente. Lo que sí creo es que para un sistema de “precios bajos todos los días” funcione, no puede hacerse con una inflación del 30% o 40%, porque la gente pierde referencia del valor de las cosas. Nosotros lo intentamos, pero el límite que tenemos es el nivel de percepción de la gente.

-¿Es preferible aplicar rebajas concretas a lo largo del tiempo? ¿Creen que con eso alcanza?

Beccar Varela: Nuestra idea es mantener la relación precio/producto la mayor cantidad de tiempo posible. Al principio lo veníamos logrando, pero ahora con la suba de la inflación es un poco más difícil. Sin embargo, acá, en esta mesa, estamos los supermercados pero también están los proveedores, que también realizan promociones como fórmula para bajar el precio promedio. Creo que en esto estamos juntos y al final es el cliente el que decide, y de lo que se trata es de transmitir el mensaje más claro posible para que el consumidor pueda tomar la mejor decisión.

Baitiéh: Carrefour tiene 70 años de experiencia en el mercado retail y en la Argentina, 35 años. Nosotros tenemos dos reglas: primero, el precio más bajo. Y si después existe la posibilidad de alcanzar un buen arreglo con el proveedor, lo que se conoce como promoción, o también la oportunidad para que el cliente pueda aprovecharlo, lo hacemos también. Ahora creo que es necesario ajustar el tema promocional. Hay promociones inútiles para el cliente y habría que volver al inicio del significado de la promoción, que es ofrecer una oportunidad. La campaña “Precios corajudos”, lanzada el año pasado, es una buena idea, con la que intentamos volver al principio de tener “precios más bajos”. Y el cliente lo nota. Este año aumentamos más de 2 millones de tickets, no de clientes. Estamos ajustando los precios, las promociones, los surtidos, dentro de una estrategia que nosotros definimos como un cambio cultural hacia el cliente. Esa política ya está dando resultado, con más volumen de facturación y más clientes.

-El público argentino es considerado como muy infiel. Apenas el 36% efectúa sus compras en el mismo lugar. Eso tiene que ver con la desconfianza generalizada sobre los precios. ¿Cómo piensan resolverlo?

Santa Coloma: Creo que hay que trabajar en el asunto. Tenemos estudios realizados que nos indican que los clientes están abrumados con la cantidad de ofertas que existen. A veces nos planteamos que ni nosotros entendemos las ofertas que hacemos: mucho menos lo van a entender los clientes. En este sentido, nosotros avanzamos en el interior con ofertas puntuales basadas en precio/producto, pero coincido con Agustín (Beccar Varela) en que con la alta inflación es muy difícil. Pero creo que hay que trabajar a ayudar al cliente, porque entendemos que hoy, para el consumidor, ir al supermercado es una tarea tediosa, y lo que buscamos es hacerlo de una manera sencilla.

Beccar Varela: El año pasado implementamos nuevo sistema de precios, basado en una canasta de “productos imbatibles”, con rebajas, porque son de nuestra propia marca. La verdad es que esa claridad en los precios es muy valorada por los clientes. Para evitar confusiones, salimos a comunicarlo.

Braun: Estamos en la misma y comparto las cosas que dijeron. En nuestro caso, nuestra estrategia está basada en tres ejes: en el desarrollo de la marca propia, con el objetivo de darle más amplitud y con más inteligencia. Segundo, analizamos cómo hacer más eficiente nuestras ofertas. Y tercero, buscamos bajar el costo logístico. Hay que buscar las oportunidades y desarrollarlas. Esta suma de cosas es lo que nos permite continuar avanzando.

-Es notorio el avance de las segundas marcas. ¿Pueden hacer un balance?

Coto: El desarrollo de la marca propia, siempre y cuando se respete la calidad de los productos, es una buena propuesta. En una segunda marca, el tema es la calidad. Nosotros, las grandes cadenas de retail, tenemos controles de calidad. Cuando miramos un producto, contamos con la posibilidad de efectuar controles.

Tijeras: Igual que todos los que estamos acá, nosotros tenemos marca propia, segunda y terceras marcas, precios claros, Precios Cuidados y tenemos entre 5 y 6 marcas con precios distintos. Eso nos permite armar una canasta variada y mejorar la oferta.

Beccar Varela: Sobre el tema de las marcas propias tenemos una discusión con nuestros proveedores.

-Supongo que a los fabricantes de las marcas líderes no les gusta la idea. ¿Son discusiones fuertes?

Beccar Varela: Son debates (risas). Pero la idea es cómo le facilitamos el ahorro a la gente. Internamente, nosotros nos planteamos que somos los agentes de compra de nuestros clientes. Somos quienes compramos por ellos y queremos que tengan lo que ellos necesitan. Nuestra propuesta es tener marcas líderes, pero también propuestas de marcas más baratas. En este sentido, nuestra marca es el principal vehículo y creció muy fuerte. En algunas categorías tienen hasta un 18% de participación.

-¿En el resto de las cadenas tienen esos porcentajes?

Baitiéh: La promo “Precios corajudos” está basada en productos de nuestra marca. El principio es que de esa manera podemos ayudar a un proveedor, que no tiene una marca conocida y le damos la nuestra a cambio de un buen precio. Cuando tenemos esa posibilidad, nos permite darle un beneficio al cliente, al proveedor y a nuestra cadena. La marca propia, en promedio, tiene un 10% de participación.

Beccar Varela: La marca propia llega al 18% en algunas categorías, pero en el promedio general ronda el 16%.

-¿Cuales son las prioridades de cada una de las cadenas para el año que viene?

Santa Coloma: Dos prioridades: la primera es optimizar la rentabilidad de los metros cuadrados de las tiendas, especialmente las de mayor superficie y los híper. En tal sentido, el objetivo es achicar algunos metros y trasladarlo a otras cajas, con la posibilidad de alquilar esa superficie a terceros y que nos traccione público. Después, con la marca Disco, la definición es retenerla. El objetivo es mejorar las tiendas Disco, que eran viejas. Por último, trabajar fuerte en reducir los gastos operativos. Quedan cosas por hacer, pero siempre hay ideas nuevas.

Braun: En un contexto como el que pasamos, con las tasas, que esperemos que bajen rápido, es la hora de la eficiencia, de ajustar todos los procesos. Tenemos muchas satisfacciones en ese sentido, con muchos cambios en la implementación de medios de pago, en la productividad y en la búsqueda de oportunidades para bajar precios. Hoy toda la organización está abocada a eso, porque estamos en un país sin crédito y eso es una debilidad para las compañías locales, ya que nos resulta muy difícil fondear un programa de crecimiento. Ahora bien, cuando haya pasado este proceso, estaremos en condiciones de retomar el proyecto de crecimiento que tuvimos históricamente.

Coto: Estamos en lo mismo. Nos gustaría ir más rápido en el crecimiento, pero tenemos que ser prudentes porque el éxito de nuestra compañía es no endeudarnos mucho. En un país sin una moneda estable, la obligación es ser prudentes. Venimos creciendo de a poco y si es posible abrir una boca más, lo hacemos porque representa una entradita más.

Tijeras: Tenemos tres ejes de trabajo para 2019. El proyecto de fresh market (productos frescos), fortalecer la omnicanalidad y dar impulso al eCommerce. Y por último planteo un deseo: que baje el costo financiero, que hoy es inviable, que no es sostenible y no solo para nosotros los supermercados sino para todo el país.

Beccar Varela: Desde hace tres años iniciamos un proceso de transformación basado en tres puntos: mejorar la relación precio-experiencia, invirtiendo fuerte en rejuvenecer las tiendas, las líneas de caja y el canal eCommerce. El segundo eje es la innovación en los procesos. Tenemos que ser eficientes para poder competir. Y el tercer eje es la eficiencia con la que trabajamos. Y la única manera de hacer esto es con talento, en forma más colaborativa, más ágil y más digital.

Baitiéh: La prioridad es continuar con el cambio y empujar más rápido con el equipo. También usar nuestras tiendas y desarrollar los pedidos online para facilitar las compras.

