Méndez, expresidente de la UIA: "Me siento totalmente decepcionado por este Gobierno"

El empresario y expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, dijo que se siente "totalmente decepcionado por este Gobierno".

"Me siento totalmente decepcionado por este Gobierno. Social, política, económica, administrativa y judicialmente", amplió.

"La gente esperó tres años a ver si algo cambiaba y lo que cambió fue poco y nada. Me afectó patrimonialmente muy mal la crisis. He pagado el precio de perder acciones y empresas con el gobierno anterior. Pensé que este Gobierno iba a tener más éxito, pero veo que pasa el tiempo y eso no ocurre", explicó en diálogo con Radio con Vos.

"Esto no es la administración de un club de fútbol. tampoco una municipalidad. Goles son amores y acá goles no hay. Vos no podes decir que tenés el mejor equipo en 50 años y tenés jugando un equipo de la B", agregó.

"Es irracional que piensen que pueden tener alguna chance (de reelección) cuando hacen las cosas tan mal. Yo no creo que Cristina pueda volver a ser presidenta. Pero puede ser. Esa perspectiva igual para mí sigue siendo dramática", sostuvo en declaraciones al programa El Lobby.

"Hay mucha mala praxis. Es mala praxis no haber pensado que podía pasar esto. Cuando hay tanta mala praxis uno no sabe qué va a pasar a futuro. Empresarios muy serios me dicen: 'Estamos lisa y llanamente sin conducción'", concluyó.

Con información de www.ambito.com