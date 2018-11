Castellano y un encuentro que entusiasma

En la mañana de ayer se llevó a cabo el tradicional desayuno con los estudiantes destacados, que desde hace algunos años se ha convertido en una instancia de intercambio, evaluación y proposición.

El intendente Luis Castellano y la secretaria de Educación Mariana Andereggen recibieron en la Sala IV del Complejo Cultural Viejo Mercado al grupo de 44 estudiantes que tienen los mejores promedios de todos los últimos años de secundaria de la ciudad.

La actividad dio inicio pasadas las 9 de la mañana con una breve ronda de presentación, en la que cada joven contó sus proyectos a futuro. Todas y todos manifestaron su deseo de seguir estudiando, la gran mayoría en nuestra ciudad. Además, fue notoria la elección de carreras no tradicionales, muchas tecnicaturas e ingenierías vinculada a lo ambiental, carreras informáticas y tecnológicas.

A continuación, se desarrolló una actividad grupal para dialogar sobre la actualidad de la ciudad y el modo en que la viven jóvenes de su edad. Se les propuso que puntúen con una escala del 1 al 10 cómo es ser joven y vivir en Rafaela y, luego, que se agruparan por puntajes a debatir los motivos de los mismos y a sugerir propuestas para que ese concepto mejore. Al finalizar, un par de representantes por grupo expusieron ante el resto de estudiantes, la Secretaria de Educación y el Intendente sus conclusiones.

La dinámica fue sumamente útil para dialogar en torno a las necesidades de la ciudad, así como sobre sus puntos fuertes, y para que los chicos y las chicas pudieran conocer muchas de las políticas que el municipio desarrolla para jóvenes de su edad. Tal fue el caso del Programa Municipal de Becas, Seguila!, Boleto Educativo, entre muchas otras líneas de acción que los tienen como beneficiarios directos.

La secretaria de Educación los invitó a realizar sugerencias para mejorar los canales de comunicación y los instó a que siempre vean a esta área del municipio como una interlocutora válida para acompañarlos en sus trayectos educativos.

PREMIO AL ESFUERZO

El intendente Luis Castellano expuso el significado de entregar certificados a los mejores promedios diciendo que es “poder generar un premio al esfuerzo, desmitificar que la secundaria es un lugar donde solo hay malas noticias y yo creo que el secundario es un lugar en donde hay muy buenas noticias de muchos jóvenes”.

Luis Castellano dijo que “hoy nos estamos reuniendo con los mejores promedios, pero en realidad hay muchos mejores promedios aunque no sean buenas notas porque hay muchos esfuerzos de chicos que no llegaron a la excelencia de un 9 o un 10, pero les permitió poder rendir un examen y pasar un materia, a otros terminar la escuela secundaria, a otros les permitió poder terminar la escuela para poder empezar un trabajo y a otros, como muchos de los chicos que se presentaron hoy, poder recibirse y pensar en una carrera universitaria”.

“Rafaela tiene hoy 57 carreras universitarias para ofrecerle a todos los chicos que terminan la secundaria y esa alternativa, cuando a nosotros nos tocó estudiar, no la teníamos; hoy, tener 57 opciones diferentes tiene un valor enorme para el perfil de ciudad que nosotros queremos en el cual vamos trabajando junto con todas las casas de estudios”; dijo el Intendente.

Castellano expresó que “hay que seguir por los desafíos que quedan, vincular las carreras que los chicos deciden estudiar con lo que necesita nuestro sector productivo; vi, durante la puesta en común, muchos chicos que querían estudiar ingeniería ambiental, industrial, tecnicaturas ligadas a las necesidades del mundo actual y futuro y eso es interesante; menos carreras tradicionales y más carreras pensadas para lo que nuestro sector productivo y la futura matriz productiva necesitan y eso es súper interesante”.

BECAS

El intendente Luis Castellano señaló la importancia de las becas universitarias que el Gobierno Municipal viene aportando y “apuntan al esfuerzo para poder recibirse; necesitamos que no quede materia gris, esfuerzo en el camino; hay muchos chicos, de familias muy humildes, que quieren y necesitan estudiar; casos en donde la familia no puede sostener los estudios, el chico tiene muy buenas notas, hace un esfuerzo para llegar a la escuela y poder asistir y eso merece el acompañamiento del Estado”.

Como cierre del acto, se llevó a cabo la entrega de certificados y premios a cada estudiante.