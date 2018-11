Por qué en el PRO ya hablan del "dilema Lousteau"

Entre las múltiples decisiones que Cambiemos y el radicalismo deben tomar de cara a las elecciones 2019 es la posible candidatura de Martín Lousteau. Es que hasta ahora el PRO no le había abierto la puerta a jugar una interna con Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. Pero los tiempos y las necesidades cambian y ahora esa posibilidad está sobre la mesa. Otra alternativa que baraja el exembajador de Mauricio Macri es lanzarse como candidato a Presidente, algo que deslizan en su entorno ya que el escenario, si bien está polarizado, tiene vacíos de representación que podrían ser llenados por el economista.

¿Cuáles son las alternativas? PERFIL consultó a todos los participantes de la "ensalada electoral". Tanto del PRO, como la UCR y hasta de la Coalición Cívica, que en el verano renovará autoridades y decidirá estrategia electoral. Hay un mes clave para oficialistas y opositores: marzo. Durante esos 30 días los jugadores estarán listos para saltar a la cancha. Hasta entonces, cada uno va tanteando las posibilidades propias y también observando que muestra el rival.

En la ciudad, dirigentes de peso dentro del armado de Larreta reconocieron a este medio que la idea de la interna está abierta, "a no ser que logremos convencerlo de que no tiene que jugar en esta, hacemos una lista de unidad y reelegimos con Horacio". La dupla que sobresale es Larreta-Diego Santilli. Aunque hay un tema con este último, ya que si es nuevamente vicejefe, al ser su segunda gestión, por ley no podría ser candidato a reemplazar a Larreta en 2023. La fórmula aún no está cerrada. Una variante es la ministra de Educación, Soledad Acuña.

¿Y qué piensan en el radicalismo porteño? Entienden que hay cuestiones por decidir. Sobre todo la fecha de la elección. Si el PRO desdobla y la Ciudad elige antes que la Nación, Lousteau es fija para la jefatura, tanto por adentro de Cambiemos como por afuera. "Si no tenemos que atarnos a la boleta de Macri, podemos buscar la revancha del 2015", señalaron a Perfil. En caso de que sea simultánea pedirán la interna y algunos hasta se aventuran con que Martín vaya por la presidencia y Larreta pueda llevar las dos boletas, como pasó, citan, con María Eugenia Vidal y las figuras por encima de Macri y Elisa Carrió. Esas mismas fuentes del radicalismo dan un argumento: "Si Macri no busca un contrapeso sobre Larreta y Vidal va a quedar atado a que lo condicionen en su próxima gestión". Existe además la aspiración del tercero en discordia de ese triángulo: Marcos Peña. El jefe de gabinete bajó el perfil pero es el armador principal de la estrategia del PRO para el 2019.

Lousteau perdió por solo 3 puntos ante Larreta el balotaje del 2015. Esa pequeñísima diferencia puso en alerta al PRO. Sin embargo, solo dos años después el oficialismo llegó a 50,93% con Lilita Carrió encabezando la lista y Lousteau terminó tercero con 12,33%. El segundo lugar fue para Daniel Filmus con 21,74%. Pero en el medio, como repiten en el Gobierno "pasaron cosas". La economía va en caída, la inflación será récord desde 1992 y los salarios perdieron varios puntos. Ante esta situación, en Cambiemos son cada vez más los que, salvo Peña y Durán Barba, piden a gritos ampliar la base de sustentación. Por eso Macri lo quiere más cerca que nunca a Lousteau. Uno de los dilemas del PRO.

Con información de www.perfil.com sobre una nota de Ramón Indart