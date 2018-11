Patricia Bullrich y la seguridad para el G20: "Nos quieren hacer pasar de la raya pero no vamos a caer en la provocación"

Patricia Bullrich habló sobre los preparativos en la órbita del Ministerio de Seguridad cuando faltan pocos días para el comienzo de la cumbre del G20 en la Ciudad de Buenos Aires, en un contexto de marchas y protestas que se repiten casi a diario: "Tenemos que poner límites, sin que el límite sea algo que perjudique al Gobierno", subrayó.

En ese sentido, la funcionaria resaltó que "Cambiemos tiene que actuar en el marco de la ley, no como los tirapiedras y los que se tapan la cara". "No somos lo mismo y no queremos hacer lo mismo. Nos quieren llevar a eso", agregó.

Además, Bullrich advirtió en TN que durante el desarrollo de la cumbre que congregará a los principales líderes mundiales "las circunstancias para que un grupo quiera generar una situación violenta pueden existir".

Asimismo, ratificó que "será una condición inaceptable estar con la cara tapada y con con palos, la libertad de expresión implica condiciones de legalidad".



También les dejó una advertencia a todos los dirigentes que lideren una movilización durante esos días en la Capital Federal: "Quienes formen parte de manifestaciones no podrán ser cómplices de grupos que generan acciones violentas".



La ministra de Seguridad evaluó, de cara a las marchas que habrá contra el G20, que su objetivo será "no caer en provocaciones". Al respecto, señaló: "Ahora están diciendo que el G20 va a ser un desastre. Nosotros somos la paz y la no violencia y tenemos que poner límites, sin que el límite sea algo que perjudique al Gobierno. Nos quieren hacer pasar de la raya y nosotros no vamos a caer en esa provocación".

