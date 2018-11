Javier González Fraga: "La inflación bajará mucho más rápido que las tasas"

La recuperación de la economía desvela a los principales funcionarios del Gobierno, porque resulta clave para las chances electorales de Mauricio Macri. El titular del Banco Nación, Javier González Fraga, consideró que "a partir del segundo trimestre del 2019 será mucho más visible para el público la reactivación, aunque la economía ya empezará a crecer desde el arranque del año".

El economista consideró que están dados fundamentos "sólidos" para salir de la crisis: "El déficit fiscal está desapareciendo, el rojo de la cuenta corriente bajará a menos de 10.000 millones de dólares el año que viene y la bomba que significaban las Lebac desaparecerá el mes próximo".

González Fraga habló con un grupo de periodistas, entre los que se encontraba Infobae, sobre la situación económica pero también profundizó sobre los desafíos del Banco Nación. Y la pregunta obligada fue obviamente por el paro que el viernes afectó a la banca pública: "La Bancaria negoció con los bancos privados un aumento de 12% adicional para noviembre que en los bancos públicos no estamos en condiciones de otorgar. Ofrecimos 5,4% y luego dos aumentos más que implican poco más de 11%. No estamos de acuerdo que lo que arreglan los privados tengamos que darlo nosotros también".

El titular del Nación justificó su optimismo sobre la reactivación en varios factores: "la inflación empezará a bajar en forma significativa desde noviembre, va a estar más cerca del 2% que del 3%. También empezará la recuperación de los salarios y entrarán los dólares de la cosecha fina, con más impacto primero en el interior". En ese sentido, consideró que "el escenario de los próximos meses es que la inflación bajará mucho más rápido que las tasas de interés, porque el Central no querrá apurarse como en el pasado".

Esta visión de que la inflación bajará más rápido es lo que impulsó al ofrecer tasas de hasta 10% más UVA, en el caso de colocaciones a un año. "Tomamos fondos ajustados por inflación y prestamos a tasa BADLAR, porque el rendimiento será muy superior", explica.

A continuación, algunos pasajes del diálogo de González Fraga en relación a las perspectivas del Banco Nación:

– ¿Cuáles son los riesgos de que no se produzca el escenario favorable de recuperación económica?

– Por supuesto que existen. Está la guerra comercial de Estados Unidos y China, lo que pase con la tasa de interés internacional o la situación de Brasil. Y por supuesto que la incertidumbre electoral pesa. No es una novedad que la gente está muy polarizada entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner. Y eso también tendrá un papel más importante a partir de marzo o abril. Pero no creo que haya muchos sobresaltos con el dólar, porque a estos niveles está en un nivel mucho más competitivo que hace seis meses.

– Es peligro el reemplazo de Lebac por Leliq que está realizando el Central?

– Todo lo contrario, es perfecto lo que se está haciendo. Ahí tuvo una muy buena visión el ex titular del Central, Luis Caputo. No podía ser que el BCRA emitiera Lebac para que sean compradas por inversores chicos no sólo de la Argentina sino del exterior. Era una situación muy peligrosa. Tampoco le echo la culpa a Federico Sturzenegger, porque algo tenía que hacer con los dólares que entraban en aquel momento. Y era necesario esterilizar los pesos que se inyectaban para frenar acumular reservas. Las Leliq, en cambio, están exclusivamente en manos de bancos.

– ¿Es cierto que el BNA perdió capacidad prestable?

– En parte sí. Esto tiene que ver con varios aspectos. Por un lado, en el Presupuesto quedó establecido que vamos a girar hasta 15.000 millones de pesos de nuestras utilidades. Además, el FMI nos pidió que los fondos que deposita el Tesoro no aumenten la capacidad prestable del banco. Y ése es un cambio importante respecto a lo que siempre se vino haciendo.

– ¿Están comprando muchas Leliq?

– Al contrario, compramos mucho menos que el resto del sistema. Nosotros privilegiamos seguir prestándole a las PYME, estamos aumentando fuerte los microcréditos y también seguimos con nuestra línea de hipotecarios, aunque más lento que antes. No estamos para hacer negocio colocando al Central, sino para incentivar la producción.

– ¿Por qué aumentaron tanto las tasas para descuento de cheques?

– En realidad, pusimos todas las tasas del banco a nivel de mercado, no pudimos mantener líneas con tasas menores. En algunos casos, especialmente las grandes empresas, se pudo haber sentido el impacto, pero tiene que ver más con cuidar nuestra liquidez. Dicho esto, quiero enfatizar que seguimos siendo el banco que lidera el aumento del crédito. En los últimos tres años pasamos de tener un 9,5% a representar el 16% del total. En el caso del crédito hipotecario, representamos el 50% de todo lo que otorgó el sistema financiero. La mora de este segmento es mínima, apenas 50 créditos sobre un total de 50.000. Y la mitad se debe a parejas que se divorcian y momentáneamente dejan de pagar.

Con información de www.infobae.com