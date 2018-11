Alfredo Casero se fue al pasto: “El kirchnerismo es nazi y Cristina Kirchner, una sociópata”

Alfredo Casero lo hizo el nuevo. El actor dio una entrevista en televisión en la que dejó un sinnúmero de títulos, apuntó sus dardos contra el kirchnerismo al que calificó sin filtros€ de “nazi” y dijo que Cristina Kirchner es una “sociópata”.

“Todo el sistema kirchnerista es nazi: la forma en que trabaja Hebe de Bonafini", lanzó el comediante, en una charla con el periodista Luis Novaresio en el canal América 24.

Además, Casero comparó a La Cámpora con la SS. “La actitud es nazi. La Cámpora son las SS. Y lo que te están prometiendo ahora es 'La Noche de los Cristales Rotos': 'Ya vamos a salir y van a terminar todos colgados'", dijo, sobre amenazas que recibió de militantes K.

El actor, que se ha convertido en un personaje reverenciado por muchos adherentes al oficialismo por sus críticas a la gestión del Frente para la Victoria, también se refirió a la expresidenta y actual senadora, Cristina Fernández de Kirchner.

"Es una sociópata que quemó la cabeza de la gente con odio. Me da mucha pena. Es una vida de mierda estar cuidándose el culo para que te metan preso", la criticó.

El ex protagonista de Cha Cha Cha le pegó a Juan Grabois, el dirigente de la CTEP cercano al Papa Francisco, que lidera una suerte de operativo clamor para que CFK sea candidata en 2019.

“No me gusta que Grabois diga que se van a acabar de una vez por todos estos gobiernos donde los poderes están separados. Papi, eso es la República", soltó y tildó a la oposición kirchnerista como una “oposición para no ir en cana”.

Pero Casero no habló solo del kirchnerismo, también se refirió al gobierno de Cambiemos. "Tengo confianza en quien voté, pero estoy hinchado las pelotas", resumió.

Y esbozó una crítica apelando al fútbol. "No paramos de que nos pinten la cara, a nosotros que somos las personas que confiamos. Si lo llevo al plano futbolístico, es lo mismo que pierdas un partido y otro. Uno no puede decirle a su propio equipo ‘A ver si ponen huevo’".

"Estoy cansado que no me diga alguien del Gobierno hacia dónde tenemos que ir. Y si tenemos un plan A, B o C", siguió.

Casero volvió a utilizar su metáfora del flan, que se convirtió en una suerte de muletilla (malinterpretada) en marchas y hasta dentro del oficialismo, al punto que Macri posó con un flan horas después de que se viralizara.

La usó, esta vez, para referirse al hallazgo del submarino ARA San Juan y el reclamo de los familiares de los 44 tripulantes para que rescaten los restos del fondo del mar, una tarea imposible según ya aclaró el Gobierno.

"Lo encontraron, ahora 'Quiero flan': 'Lo queremos afuera'. 'Ahora lo queremos pintado'", dijo.

Con información de Clarín