Sin unidad, el kirchnerismo quiere dar batallas en provincias

Mientras en el gran escenario nacional el kirchnerismo reclama la unidad con el peronismo federal, en algunas de las provincias argentinas el espacio que lidera la ex presidenta Cristina Kirchner diseña la alternativa que presentará en el 2019 para competir con Cambiemos y con gobernadores que pertenecen al peronismo no K. Es que en algunos de los distritos la relación con los mandatarios no es la mejor y las posibilidades de sellar una alianza se reducen con el paso del tiempo.

Una muestra de la distancia existente fue el encuentro que tuvo lugar el miércoles en la Casa de Entre Ríos y del que participaron Sergio Massa, Miguel Pichetto y siete gobernadores del PJ. La reunión sirvió para ampliar Alternativa Federal, el nuevo espacio con impronta peronista pero también para marcar distancia del kirchnerismo en la construcción política.

En Tucumán, Juan Manzur intentará retener la gobernación por cuatro años más. Lo anunció con euforia el 17 de octubre durante el multitudinario acto que organizó en su provincia y que contó con el respaldo del massismo, el peronismo federal y la CGT. La dupla con Osvaldo Jaldo se mantendrá para competir con el candidato que respaldará el kirchnerismo: José Alperovich.



El ex gobernador y actual senador dio una clara señal de acercamiento a la ex jefa de Estado luego de irse del bloque de senadores que conduce Miguel Pichetto y que responde a los gobernadores. Su idea es armar un interbloque con Cristina y trabajar en tándem con Unidad Ciudadana. Ese movimiento en la Cámara alta dejó a la luz su buen vinculo con el kirchnerismo.

En Entre Ríos el gobernador Gustavo Bordet también intentará ser reelecto. Tendrá el respaldo de Alternativa Argentina. Enfrente podría haber una lista apadrinada por el ex mandatario Sergio "Pato" Urribarri, ya que pese a sus intenciones de ser candidato nuevamente, la constitución provincial no le permite tener más de dos mandatos. Unidad Ciudadana respaldará la decisión que tome el ex gobernador, incluso si decide cerrar un acuerdo con Bordet.

En Chubut el kirchnerismo respaldará a un candidato que compita con Mariano Arcioni, el actual gobernador, que tomó el poder luego de la muerte de Mario Das Neves y que buscará la reelección. El nombre elegido es Carlos Linares, el actual intendente de Comodoro Rivadavia.

Arcioni mantiene una buena relación con Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey, dos de los presidenciables que tiene el peronismo federal. Después del encuentro del miércoles, el mandatario chubutense dejó en claro a qué espacio va a apoyar y cuál será el que lo respalde durante la campaña electoral.

En Salta el candidato que el kirchnerismo planea respaldar es Sergio Leavy, el hombre más fuerte que tiene Unidad Ciudadana en la provincia donde gobierna Urtubey, uno de los peores enemigos políticos del kirchnerismo. El ex intendente de Tartagal y actual diputado nacional competirá con el candidato que respalde el actual gobernador salteño.

Urtubey trabaja en su candidatura presidencial para el 2019 y está abocado a la construcción del peronismo dialoguista. En su espacio todavía no está definido el nombre que lo reemplazará. Los diputados Pablo Kosiner y Javier David; el vicegobernador, Miguel Isa; el jefe de Gabinete, Fernando Yarade; y el ex jefe de ministros Carlos Parodi, son los nombres que corren para intentar sucederlo en el cargo.

Pese al respaldo de Rosana Bertone al esquema del peronismo federal, en Tierra del Fuego el kirchnerismo acompañará a la gobernadora, quien negocia un acuerdo con el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, para que todo el peronismo vaya dentro de un mismo frente y no compita en listas separadas como sucedió en el 2017.

El mismo camino seguirían en San Juan, donde Unidad Ciudadana no tiene previsto presentar una lista para confrontar con Sergio Uñac. Probablemente, con José Luis Gioja intercediendo en las negociaciones, terminen respaldando al actual gobernador desde el frente que todos integran actualmente.

En Chaco el kirchnerismo está alineado con el actual intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, que mantiene un relación estable con el gobernador Domingo Peppo, quien ya tiene definido buscar la reelección en el 2019. Ambos forman parte del frente Chaco Merece Más y es posible que, como lo hicieron en los últimos dos comicios, terminen cerrando un acuerdo. Actualmente el vicegobernador de Peppo es Daniel Capitanich, hermano del ex jefe de Gabinete. Una muestra de que en territorio chaqueño suelen coordinar sin problemas.

La intención de Peppo es adelantar las elecciones. Es posible que las generales sean en junio. Eso les permitiría al actual mandatario y a Capitanich competir en el mismo frente, para después, en la elección nacional, tomar caminos diferentes. Porque si no hay unidad al final del camino, Peppo respaldará la fórmula de Alternativa Federal y Capitanich la que presente Unidad Ciudadana.

Tanto en San Luis como en La Rioja, el espacio que conduce Cristina Kirchner esperará para cerrar filas con un candidato. En San Luis los hermanos Rodríguez Saá aún no llegaron a un acuerdo de quién competirá el próximo año como gobernador. Unidad Ciudad respaldará la decisión de Alberto, quien mantiene un vinculo muy cercano con el kirchnerismo. En La Rioja esperarán por la decisión que tomen el gobernador Sergio Casas y Luis Beder Herrera para definir el candidato.

En Santa Fe Unidad Ciudadana presentará un candidato propio que competirá en las PASO con el senador Omar Perotti, el principal candidato que tiene el peronismo en la provincia. El nombre que más suena para ocupar ese rol es el del diputado de La Cámpora Marcos Cleri, quien tendría el respaldo de Agustín Rossi, la figura más importante del kirchnerismo en la provincia. El ex ministro no competirá por la gobernación.

En Formosa, Catamarca y Santa Cruz, el kirchnerismo respaldará las reelecciones de Gildo Insfrán, Lucía Coorpacci y Alicia Kirchner, respectivamente. En La Pampa acompañarán al decisión que tome el gobernador Carlos Verna, ya sea competir por la reelección o respaldar un candidato propio. Son las cuatro provincias donde Unidad Ciudadana tiene mayor cercanía con los gobernadores que las conducen y en las que evitará presentar competidores.

