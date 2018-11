¿Fin de año de paz cambiaria? Los 5 factores que pueden presionar al dólar en los próximos meses

Los meses de verano son de descanso, pero los registros indican que casi siempre hay "calor económico" que se suma a la temperatura que marcan los termómetros. Así, las calles del microcentro porteño suelen ser un hervidero en todos los sentidos. Por estos días y a pesar de que cierta calma en el tipo de cambio que se vive desde fines de septiembre, no son pocos los analistas que destacan que hay una serie de factores que pueden a generar presiones nuevas sobre el valor del dólar.

"Históricamente, sobre fin de año siempre hay una mayor presión sobre el tipo de cambio por distintos motivos, algunos que responden a una demanda estacional y en otros casos es demanda de inversores que quieren cerrar posiciones a fin de año en dólares", explica el economista Cristian Buteler, de Buteler Servicios Financieros.

Un informe desde Balanz Capital que circuló en los últimos días destacó algunos factores puntuales, como la necesidad de hacerse de dolares para viajes al exterior y los ajustes salariales además del bono obligatorio de fin año que deberán pagar las empresas. Las vacaciones, dijeron los analistas, siguen siendo un factor "sagrado" para las familias, que más allá de cierto ajuste aún no resignan ese pequeño lujo, generando cierta presión sobre la divisa para financiar gastos en el exterior.

Respecto al bono, algunos economistas notan que el universo de receptores que pueden llegar a dirigirlo a comprar dólares es ínfimo. "El bono en si va a ir principalmente al pago de deuda o a consumo porque diciembre es un mes donde hay más actividad en ese sector, sobre todo en el rubro de servicios", señaló Guido Lorenzo, economista de la consultora ACM.

A continuación, cinco factores a tener en cuenta:

1 – Medio aguinaldo de diciembre

Lorenzo hace la distinción entre el bono y el medio aguinaldo que se pagará en diciembre: "Los aguinaldos o adelantos de empresas por lo general se dolarizan y aún más en un año electoral donde el mercado empieza a descontar un poco el período de incertidumbre".

Martin Alfie, economista jefe de Radar Consultora, coincide: "En general, cuando se cobra el aguinaldo se generá una presión adicional sobre el tipo de cambio y no hay razón para pensar que este año va a ser distinto, con lo cual la gente que pueda ahorrar va dirigirse al dólar".

2 – Dólares de la cosecha

Lorenzo también destaca que el campo jugará un rol fundamental. "En diciembre va a haber oferta de dólares por el ingreso de la fuerte cosecha de trigo", expresó. El economista también advirtió que el flujo fuerte se dará en diciembre y que su impacto no se podría trasladar a los primeros meses de 2019.

Hace apenas unos meses, las proyecciones desde el sector agropecuario indicaban que la cosecha de este año rondaría los máximos históricos, basándose principalmente en los números récord del trigo que iba a revertir el impacto negativo que generó la sequía del año pasado. Sin embargo, fuertes temporales y granizos golpearon las áreas de siembra centrales de la llamada región núcleo del país, y ponen un signo de interrogación al resultado de la campaña agrícola.

La expectativa oficial de 140 millones de toneladas podría cambiar cuando se toman en cuenta las áreas de resembrado en 840.000 hectáreas que estuvieron afectadas por el clima.

3 – La política ya comienza a jugar

Un factor determinante para el dólar en el que todos los economistas consultados coinciden para los próximos meses tiene que ver con el escenario electoral. "Ese contexto prende algunas luces amarillas, los inversores sobre fin de año van a dolarizar las carteras en un escenario con más volatilidad en el mundo e incertidumbre en Argentina", dijo el economista Gustavo Ber.

"El riesgo país muestra una duda sobre la capacidad de pago de la Argentina de acá en adelante y la diferencia de tasas en bonos antes y después de las elecciones refleja interrogantes sobre el calendario de vencimientos del próximo gobierno", coincide Alfie.

4 – Las tasas

Según los analistas, otro empuje que podría recibir en los próximos meses el tipo de cambio sería resultado de acciones del propio Gobierno. "El incentivo al nuevo carry trade que lleva a no demandar dólares se va a ir apagando a medida que el Banco Central baje las tasas. No sorprendería que los inversores traten de anticiparse al punto en el que, otra vez, la tasa podría dejar de ganarle a la devaluación", resume Ber.

La lógica no es nueva para el mercado: el mismo razonamiento de anticiparse a perdidas fue lo que llevo a varios fondos extranjeros a deshacerse de sus posiciones en Lebac. "Los residentes y no residentes están apostando a tasas altas, pero tarde o temprano esa apuesta puede cambiar hacia una dolarización cuando la comparación de devaluación contra tasas altas ya no rinda los mismos resultados", comparte Alfie.

5 – Intervención del Banco Central si se cruza la banda cambiaria

Buteler también cree importante observar la caída diaria en las reservas del Central, aunque también nota que las mismas deberían recuperarse marginalmente si el valor del dólar cruzara la banda inferior en la zona de no intervención. En caso de que eso suceda, advirtieron en Balanz, se podría generar una sobre-corrección en el tipo de cambio debido a la intervención del Central en el mercado cambiario.

Con todo, las perspectivas para el dólar parecen salir del "frío" del último mes y medio para incorporar un poco más de actividad, acompañando las temperaturas que ya se sienten en la city porteña.

