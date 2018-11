La ruptura en Cambiemos: "Hace más de un mes que Carrió no es convocada como antes"

La diputada nacional por la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, muy disconforme con la relación actual entre su partido de pertenencia y la Alianza Cambiemos, sostuvo que "hace más de un mes que Carrió no es convocada como antes".



En diálogo con Crónica Anunciada, de El Destape Radio, la exégeta de Elisa Carrió aseguró que "no estamos participando de decisiones estratégicas, estamos en una etapa de enfriamiento con el Gobierno”.



Por otra parte, se refirió a la unidad de la oposición para conseguir las bancas del Consejo de la Magistratura: "En Cambiemos hay desazón por la jugada que hizo el peronismo en el Consejo".



Según la visión de Campagnoli "el peronismo se está uniendo porque tienen miedo de terminar tras las rejas". Y dijo además, en tono revelador que "el PRO y la UCR no la vieron venir, y nosotros sí".



Por otro lado, criticó duramente a Sergio Massa: "El frente de Massa es el Frente Rejuntador, son lo mismo que el kirchnerismo". Y agregó: "Massa y el kirchnerismo se aliaron para garantizar impunidad".



"Hay una situación incómoda dentro de Cambiemos”, concluyó Campagnoli sobre las relaciones hacia adentro de la Alianza.

Fuente: Infonews