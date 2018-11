Leonardo Viotti quiere ser nuestro próximo intendente

Ya se lo comunicó a sus más íntimos, pero quién primero lo supo por que fue una decisión conjunta fue German Bottero, un hermano mayor con un peso absoluto en las determinaciones que toma EPM ("El Pibe Maravilla"), luego fue el turno de sus familiares más cercanos, paradójicamente, quien lo acompaña en todas las fotos que Viotti sube a sus redes sociales, oficialmente se está enterando por este medio. Alejandra Sagardoy no forma parte de la mesa chica de Viotti y si se entera de algo, lo es cuando todo está consumado, una lastima el ninguneo, la chica "Margarita" es un cuadro importante, tiene experiencia y si bien en oportunidades se hace la "Karina Jelinek" ( por la ingenuidad) conoce el paño como pocos, pero desde hace mucho algo pasa en esa dupla que puertas afuera no se percibe.

Viotti sabe que Bonino y Menossi no quieren jugar este partido, el aplastante triunfo de EPM en las elecciones de Octubre del año pasado es muy reciente y nadie está dispuesto a sufrir una derrota en las PASO, por ello con seguridad el rival de Viotti va a ser Mauricio Basso, quién ya manifestó su firme intención a ser el candidato del Pro, no hay otro, no hay que buscar mucho, no hay.

El gran problema que hoy enfrenta Viotti son los nombres para acompañarlo en un eventual mandato, para esa tarea necesita no menos de cincuenta personas, ofertas va a tener por doquier, el problema es que la cosa pasa por la calidad y no la cantidad.

Hoy Viotti cuenta con seis o siete nombre seguros, los demás tienen que venir, pero Diciembre de 2019 queda a la vuelta de la esquina y los vicios de casi treinta años en el poder del peronismo van a ser complicados de erradicar. Esos vicios son esencialmente personas, verdaderos "rosqueros" de la política.

Viotti va a tener que dejar los compromisos de lado, nadie tiene que exigirle nada, para conducir una ciudad como Rafaela, va a tener que recurrir a personas con capacidades para el cargo, sin importar si pegaron carteles o fueron a comer bizcochos con los vecinos.

Una ciudad se hace con gente idónea y preparada, estudiosos, técnicos, profesionales y por sobre todo con personas dispuestas a ejercer un cargo no para "salvarse" con el sueldo, sino para servirle a la gente, al ciudadano que paga sus impuestos y que pide soluciones.

Llegar hoy puede ser para Viotti lo más fácil, seguramente lo más complicado es gobernar, ese seguramente será el gran desafió de Leonardo Viotti, "El Pibe Maravilla", el que dejó con la boca abierta a todo el arco político en 2017 con un triunfo aplastante, que se dio fundamentalmente por el desencanto de la gente con el peronismo, pero que el Radical supo usufructuar. Las pruebas están al canto.

La decisión ya está, las ganas al 100%, el aprendizaje en el Concejo, más las capacidades propias y la ascendencia en la gente hacen muy posible el sueño de Leonardo Viotti y de muchos Rafaelinos: Cambiar después de tantos años el signo político que guíe los destinos de Rafaela.