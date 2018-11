Sol Pérez: "Cristian U. es un misógino de mierd..."

Es un maleducado de mierda", dijo Sol Pérez cuando su compañero de "Online" (Kzo), Luis Piñeyro, le dijo "¡Es muy fuerte lo que dice Cristian U!". Y la conductora amplió su relato donde aniquiló al su ex compañero de "Combate".

"Yo tenía 21 años. No me daba besos en Combate. Tenía novio. Cuando renuncio, él dice que me hecha. Primero quién es para echarme. Si me echan, me echa producción, Canal 9, no me echa Cristian U. Él era el capitán del equipo nada más. Es una locura. Renuncié en vivo. Está el video en Youtube. A mí me llamaron para la primera generación, renuncio, después para la segunda y no fui pero también me llamaron para la tercera. Entré y renuncié. No me gustaban un montón de situaciones no solamente esa. Por que yo, en ese momento tenía 21 años y no medía la dimensión de lo que estaba haciendo este tipo. No la veía, de verdad", sostuvo Sol en su programa.



Y agregó: "Esto estalló ahora, yo lo dije hace un montón, pero lo digo desde que me fui de Combate. No es nuevo. No es que yo lo inventé. Dice que yo me daba besos con todo el mundo. Quiero explicarle a esta gente retrógrada, que tendría que revisarse bien la cabecita para seguir instalado en la sociedad, y si no que no le pongan un micrófono porque es gravísimo. Si yo quiero me doy besos con 50. A mí no me van a obligar a dar un beso a alguien que yo no quiero".



Recordemos que Sol Pérez viene denunciando desde que se fue del ciclo del Nueve que sufrió acosos allí. No dio nombres y Cristian U, líder en ese programa, salió a contestarle.



Pérez agregó que lo llevará a la Justicia para que presente pruebas de sus visitas al Faena y de cuando ella estuvo con un tipo poderoso. "Quiero pruebas de todo eso, que me demuestre cuándo estuve yo en el Faena. Que las vaya dando una por una. Es un misógino de mierda. Ya me calentó. De verdad. Es un muerto, no está en ningún lado. Si no revive con estas cosas no aparece en ningún lado. En vez de preguntarse quién es Sol Pérez que se ponga a laburar. Nada más. Si recoge un guante cuando alguien nunca lo nombró por algo será", enfatizó.