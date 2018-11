Melconian dio su visión sobre el FMI y comparó a Macri con De la Rúa

El economista aseguró que no tendrías problema en volver a trabajar en las filas del Gobierno y advirtió que "es jodido sacarse al FMI de encima"

Carlos Melconian volvió a realizar declaraciones inquietantes al evaluar el rumbo político y económico del país.

Fiel a su estilo, el economista no se guardó nada a la hora de opinar sobre el Gobierno de Mauricio Macri, a quien afirma mantenerse fiel.

Sobre el actual programa económico, afirmó que sirve “para evitar disrupciones financieras adicionales hasta el final del mandato, para llegar a la otra orilla".

"No es un programa de estabilización y crecimiento. Vino a parar el default. Es un esquema de emergencia tosco que apuesta a una restricción monetaria extrema", agregó durante una charla ante empresarios del sector inmobiliario.

A pesar de su visión crítica, Melconian se declaró leal al Presidente y hasta deslizó que aceptaría volver a la función pública si es requerido.

En este sentido, lanzó una curiosa valoración de Macri: "Apostó a la supervivencia, a dar pelea. No es Fernando de la Rúa".

En cuanto a la gestión, criticó que el Gobierno “descuidó la macroeconomía y el mercado de cambio".

"De las ambiciones y contenidos del programa del 10 de diciembre de 2015 no quedó nada", añadió.

Y explicó que "el plan actual no es un programa económico al que se pueda testear su potencia en el corto plazo y su consistencia de mediano plazo. Ni siquiera es un plan de estabilización explícito para bajar de cuajo la inflación y dejar a la economía a tiro de reactivación".

Por otra parte, el ex presidente del Banco Nación lanzó una alarmante visión sobre el futuro político: "Si aparece una encuesta donde diga que Cristina puede ganar, hay corrida. El riesgo no baja porque el mercado tiene incertidumbre sobre el cumplimiento de la Argentina y sobre quién va a venir. No se reestablece la confianza", aseguró.

"Es jodido sacarse al Fondo Monetario Internacional de encima. Esto se resuelve volviendo al mercado", subrayó, según recoge Infobae.

"Los del Fondo vienen y se quieren reunir hasta con (Nicolás) Del Caño para que les aseguren que el que viene les va a pagar. Tienen 50.000 millones adentro y quieren que la clase política asegure que les van a pagar. Ni Rodríguez Saá ni Kirchner defaultearon al FMI", señaló.

Con información de www.iprofesional.com