La terrible exigencia del marido de Valeria Mazza tras sus embarazos

En sus más de 20 años de matrimonio, Valeria Mazza y Alejandro Gravier tuvieron cuatro hijos, Balthazar (19), Tiziano (16), Benicio (13) y Taína (10). Sin embargo, la modelo siempre lució elegante y esbelta aunque haya estado embarazada cuatro veces. Quizás, haya sido por las exigencias que le imponía su carrera como modelo… ¿O por las de su marido?

El domingo, sentada en la mesa de Mirtha Legrand, Valeria Mazzarespondió si es verdad que, su marido, tras dar a luz a cada uno de sus hijos, le mostraba una foto para que viera cómo era ella antes del parto y le decía “tenés que volver a ser flaca como esta foto”.

Minimizando la situación, Valeria Mazza contó la verdad: “Me ponía (la foto). ¡Maldito, maldito! Obviamente que ir contra natura, no. Mujeres, no sufran. Uno pone el cuerpo para ser madre con todo el amor, creo que no hay amor más divino que el de una madre, y yo he puesto (el cuerpo) cuatro veces y he tenido cuatro partos naturales maravillosos. Pero no volvés nunca a estar igual. Todo te cambia en la vida. Pero siempre traté de dar lo mejor”.