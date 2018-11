Esmeralda Mitre y Laurita Fernández volvieron a cruzarse en el Bailando

Esmeralda Mitre y Laurita Fernández volvieron a cruzarse este martes en el Bailando luego de que Tinelli le pidiera una sonrisa a la participante, quien enseguida se dirigió a la jurado para dirigirle un extraño reclamo.

"Ayer me pidieron alegría y creo que lo único que hago es traer alegría acá. Porque un día no lo esté, no es para que me digan 'traé alegría' y no lo digo mal, Laurita. Si hay algo que vos sabés es que traigo alegría. Y te lo digo cuando hablo con vos y creo que hemos hablado mucho íntimamente, con muchas buenas intenciones, en especial yo con vos. Entonces creo que no tenés que decirme que tengo que traer alegría porque creo que es lo único que traigo", arrancó Mitre.

Ante la mirada sorprendida de Laurita, Esmeralda le volvió a aclarar: "Me dijiste que tenía que traer alegría". "No me acuerdo qué te dije", contestó Fernández.

"Te olvidaste, no pasa nada. No entiendo la sonrisa, el gesto", siguió Esmeralda."¿Qué te hice? Estaba hablando con Florencia de otra cosa", le dijo Laurita.